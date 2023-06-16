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    • Ekonomi
    • 19.06.2023 10:27
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    • 19.06.2023 10:27
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    10 yıl sigortası olan o kişiler erken emeklilik hakkı geldi! 1800-3600-4500 gün primi olanlar için tablo temize çekildi

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği şartları yerine getiren kişiler için 10 yıl sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu imkan belirli koşulları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırarak erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlıyor. Bu konuda SGK'nın belirlediği şartlar ve prosedürler emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin evraklarını teslim etmeleri durumunda hızlı bir şekilde emekli maaşı almalarını sağlıyor. Bu düzenlemeyle 10 yıl sigortalılık süresini tamamlayan ve diğer şartları yerine getiren kişilere erken emeklilik fırsatı sağlanıyor.

    10 yıl sigorta süresi olan o kişiler erken emeklilik hakkı kazandı!

    Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihine bakılarak belirleniyor. İlk sigorta başlangıç tarihi erken emeklilik hakkını elde etmek için büyük bir öneme sahip. Bu sistemde kişinin 10 yıllık bir sigortalılık süresi boyunca düzenli olarak prim ödemesi gerekiyor. Şartları ve süreyi tamamlayan kişiler, erken emeklilik hakkını kazanarak maaşlarını almaya başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği bu düzenleme, erken emeklilik için önceden belirlenmiş şartları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırılıyor.

    10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

    Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

    (Erkek çalışanlar için emeklilik tablosu)

    Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

        (Kadın çalışanlar için emeklilik tablosu)

        Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

        İLK TARİHE DİKKAT

        Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşıyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

        Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.

            Diğer yandan 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmuyor. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yaştan emeklilik şartları herkes için farklı olabiliyor.
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            Haberler Ekonomi 10 yıl sigortası olan o kişiler erken emeklilik hakkı geldi! 1800-3600-4500 gün primi olanlar için tablo temize çekildi
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