Yerli otomobil Togg ile ilgili yeni detaylar! Cep telefonu aplikasyonu hazırlandı

Satışa sunulmasıyla birlikte vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Togg ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Togg'un fabrikasında üretimi artırmak için kapasite artışına gidilecek. Togg'dan gelen bütün para, yeniden üretime yansıyacak ve üretim artarak devam edecek. Üretim kapasitesi artırılacak olan Togg'un, internet iletişimi ve otonom sürüş teknikleri için de yeni merkezlerde çalışma yapılacak.

Togg için hazırlanan cep telefonu aplikasyonuyla, aracını şarj etmek isteyen vatandaşlar en yakın istasyona yönlendirilecek, yapay zeka aracılığıyla ne kadar sürede otomobilinin şarj edilebileceğini görecek. Togg'un servis ihtiyacının benzinli araçlar gibi senede bir kere olmaması, aracın uzun süre servis görmeden çalışması planlanıyor.



TAMİRAT İÇİN PROTOKOL

Togg'un yedek parçaları için Kocaeli, Ankara ve İzmir'deki teknokentlerde, otomotiv start-uplarıyla protokoller yapıldı. Otonom sürüşlerden aracın hızlı şarjına kadar teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Bosch servisleriyle tamirat için protokol yapıldı.

Barış ŞİMŞEK

EVDE BAKIM YARDIMI HESAPTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. Göktaş, bu ay 570 bin vatandaşın ödemeden yararlandığını kaydetti.



Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 nakdi yardım yapıldığını vurguladı.