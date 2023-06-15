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    Yerli otomobil Togg ile ilgili yeni detaylar! Cep telefonu aplikasyonu hazırlandı

    T10X teslimleri sürerken, Togg’da kapasite artırılacak. Togg kullanıcıları en yakın şarj noktası ve süresine de hazırlanan aplikasyonla ulaşacak. İşte sizler için derlediğimiz 15 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ’Togg’ büyük kolaylık

    Satışa sunulmasıyla birlikte vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Togg ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Togg'un fabrikasında üretimi artırmak için kapasite artışına gidilecek. Togg'dan gelen bütün para, yeniden üretime yansıyacak ve üretim artarak devam edecek. Üretim kapasitesi artırılacak olan Togg'un, internet iletişimi ve otonom sürüş teknikleri için de yeni merkezlerde çalışma yapılacak.

    Togg için hazırlanan cep telefonu aplikasyonuyla, aracını şarj etmek isteyen vatandaşlar en yakın istasyona yönlendirilecek, yapay zeka aracılığıyla ne kadar sürede otomobilinin şarj edilebileceğini görecek. Togg'un servis ihtiyacının benzinli araçlar gibi senede bir kere olmaması, aracın uzun süre servis görmeden çalışması planlanıyor.

    TAMİRAT İÇİN PROTOKOL
    Togg'un yedek parçaları için Kocaeli, Ankara ve İzmir'deki teknokentlerde, otomotiv start-uplarıyla protokoller yapıldı. Otonom sürüşlerden aracın hızlı şarjına kadar teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Bosch servisleriyle tamirat için protokol yapıldı.
    Barış ŞİMŞEK

    EVDE BAKIM YARDIMI HESAPTA
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. Göktaş, bu ay 570 bin vatandaşın ödemeden yararlandığını kaydetti.

    Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 nakdi yardım yapıldığını vurguladı.



    KIDEMDE 5 YIL SINIRI İPTAL
    Anayasa Mahkemesi, gazetecilere kıdem tazminatı ödenmesi için 'meslekte en az 5 yıl çalışmış olma şartını' düzenleyen kanun hükmünü iptal etti. Ankara 21. İş Mahkemesi baktığı bir davada, 5953 Sayılı Kanun'un 'Meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır' hükmü ile kıdem tazminatının 6 aydan az artık sürenin dikkate alınmadan hesaplanacağını öngören kuralın iptali istemiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi, her iki hükmün de Anayasa'ya aykırı olduğu sonucuna vararak iptallerine karar verdi. Kararda, "Kuralla 5953 sayılı Kanun'a tabi çalışan gazeteciler ile diğer kanunlara tabi çalışan işçiler arasında bir farklılık olduğu anlaşılmıştır" denildi.

    HAFTALIK KİRASI 30 EV PARASI
    Dünyanın en lüks yatlarından Octopus, geçtiğimiz haftadan bu yana Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kendini gösteriyor. 2.2 milyon euro olan haftalık kirasıyla ortalama 30 ev alınabilen 126 metrelik yata, Bodrum'da, yaklaşık 9 milyon lira değerinde 400 bin litre yakıt alındı. Yatın kimin için geldiği ise öğrenilemedi. 2003'te yapılan Octopus, Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın yatı olarak biliniyor. Yat, 2018'de Allen'ın vefatından bir süre sonra el değiştirdi. Dışında bir helikopter pisti bulunan yatın içerisinde bir denizaltı, sinema salonu, küçük bir yapay plaj, spor salonu, 3 restoran ve eğlence kulübü bulunuyor.



        YOUTUBE 'KÂR'ARI
        YouTube, içerik oluşturucusu olmak isteyenlerin merakla beklediği iyileştirmeyi gerçekleştirdi. Şirket para kazanmak için sağlanması gereken koşulları kolaylaştırdı. YouTube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için en az bin aboneye sahip olmak, yıl boyunca 4 bin saat izlenme gerekiyordu. Edinilen bilgiye göre yeni koşullar şöyle oldu: 500 aboneye sahip olmak, son 90 gün içinde 3 adet herkese açık yükleme, yıl boyunca 3 bin izlenme saati, 3 milyon shorts görüntülemesi...

        549 MİLYON DOLAR FİNANSMAN
        Dünya Bankası Türkiye'de yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılması için 549 milyon dolar finansman sağlayacak. Projenin Türk ekonomisine ve çevreye fayda sağlayacağını belirten Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, "Kamu tesisleri için yenilenebilir enerji, artan enerji fiyatlarının faturalar üzerindeki etkisini hafifletir" dedi.

        KRUVAZİYERDE 10 YILIN REKORU
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.1, kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artış gösterdiğini belirtti. Uraloğlu, "2023'ün ilk 5 ayında 299 binden fazla kruvaziyer yolcusunu misafir ettik" dedi.

        3 AYDA 5.6 MİLYAR EURO
        Henkel, bu yılın ilk çeyreğini kapsayan finansal verilerini açıkladı. Buna göre Henkel, grup düzeyinde satışlarını yaklaşık 5.6 milyar euroya çıkardı. Yüzde 6.6 oranında organik satış büyümesi yakalandı. Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Bugün 2023 için hedefimizi teyit ettik ve ilk çeyrekte organik satışlarda gerçekleşen güçlü büyümeye dayanarak mali yıla güvenle bakıyoruz" dedi.

        SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE BÜYÜYECEK
        Otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün dünyadaki en önemli ticaret fuarı olan Automechanika'nın İstanbul ayağı, TOBFED'in düzenlediği 'Mobilitenin Sürdürülebilir Geleceği' paneline tanıklık etti. TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, "TOBFED'in stratejik iş birlikleri, işletmelerin sürdürülebilir dönüşümü noktalarında sektöre uluslararası bir kimlik kazandırılması, vizyon belgemizin temel taşlarını oluşturuyor" diye konuştu.

        FED FAİZİ SABİT TUTTU
        ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Mart 2022'de başlayan faiz artırım süreci sona erdi. Politika faizi, son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığında sabit kaldı. Fed Başkanı Powell, enflasyon hedefine ulaşılması için bu yıl ek faiz artışları olabileceği sinyalini verdi.

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        Akyapı yeni ticaret merkezleri
        Haberler Ekonomi Yerli otomobil Togg ile ilgili yeni detaylar! Cep telefonu aplikasyonu hazırlandı
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