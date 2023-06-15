Yerli otomobil Togg ile ilgili yeni detaylar! Cep telefonu aplikasyonu hazırlandı

Satışa sunulmasıyla birlikte vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Togg ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Togg'un fabrikasında üretimi artırmak için kapasite artışına gidilecek. Togg'dan gelen bütün para, yeniden üretime yansıyacak ve üretim artarak devam edecek. Üretim kapasitesi artırılacak olan Togg'un, internet iletişimi ve otonom sürüş teknikleri için de yeni merkezlerde çalışma yapılacak.
Togg için hazırlanan cep telefonu aplikasyonuyla, aracını şarj etmek isteyen vatandaşlar en yakın istasyona yönlendirilecek, yapay zeka aracılığıyla ne kadar sürede otomobilinin şarj edilebileceğini görecek. Togg'un servis ihtiyacının benzinli araçlar gibi senede bir kere olmaması, aracın uzun süre servis görmeden çalışması planlanıyor.
TAMİRAT İÇİN PROTOKOL
Togg'un yedek parçaları için Kocaeli, Ankara ve İzmir'deki teknokentlerde, otomotiv start-uplarıyla protokoller yapıldı. Otonom sürüşlerden aracın hızlı şarjına kadar teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Bosch servisleriyle tamirat için protokol yapıldı.
Barış ŞİMŞEK
EVDE BAKIM YARDIMI HESAPTA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. Göktaş, bu ay 570 bin vatandaşın ödemeden yararlandığını kaydetti.
Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 nakdi yardım yapıldığını vurguladı.
KIDEMDE 5 YIL SINIRI İPTAL
Anayasa Mahkemesi, gazetecilere kıdem tazminatı ödenmesi için 'meslekte en az 5 yıl çalışmış olma şartını' düzenleyen kanun hükmünü iptal etti. Ankara 21. İş Mahkemesi baktığı bir davada, 5953 Sayılı Kanun'un 'Meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır' hükmü ile kıdem tazminatının 6 aydan az artık sürenin dikkate alınmadan hesaplanacağını öngören kuralın iptali istemiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi, her iki hükmün de Anayasa'ya aykırı olduğu sonucuna vararak iptallerine karar verdi. Kararda, "Kuralla 5953 sayılı Kanun'a tabi çalışan gazeteciler ile diğer kanunlara tabi çalışan işçiler arasında bir farklılık olduğu anlaşılmıştır" denildi.
HAFTALIK KİRASI 30 EV PARASI
Dünyanın en lüks yatlarından Octopus, geçtiğimiz haftadan bu yana Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kendini gösteriyor. 2.2 milyon euro olan haftalık kirasıyla ortalama 30 ev alınabilen 126 metrelik yata, Bodrum'da, yaklaşık 9 milyon lira değerinde 400 bin litre yakıt alındı. Yatın kimin için geldiği ise öğrenilemedi. 2003'te yapılan Octopus, Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın yatı olarak biliniyor. Yat, 2018'de Allen'ın vefatından bir süre sonra el değiştirdi. Dışında bir helikopter pisti bulunan yatın içerisinde bir denizaltı, sinema salonu, küçük bir yapay plaj, spor salonu, 3 restoran ve eğlence kulübü bulunuyor.