Temmuz ayında kira zammı kaç TL olacak? Fahiş kiraya yeni düzenleme ne olacak? Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Kira artış sınırı hakkında aramalar hız kazandı. 2022 yılında fahiş fiyatlarla mücadele için yüzde 25 kira artış sınırı uygulanmıştı. Peki, Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Temmuz ayında kira zammı kaç TL olacak? Fahiş kiraya yeni düzenleme ne olacak? İşte detaylar...
Yüzde 25 (%25) KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI?
%25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Bu uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı. Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
Bir önceki kabinenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bozdağ, "Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak. Bir yaptırım getirme söz konusu. Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık." ifadelerine yer verdi.