Temmuz ayında kira zammı kaç TL olacak? Fahiş kiraya yeni düzenleme ne olacak? Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Yüzde 25 (%25) KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI?

%25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Bu uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı. Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.