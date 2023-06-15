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    • Ekonomi
    • 15.06.2023 11:38
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    • 15.06.2023 11:38
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    Dolapları kontrol edin servet değerinde! 2007 model bu iPhone'u bulduysanız müjde zengin oldunuz! Sizde de varsa...

    Apple'ın geçmiş yıllarda ürettiği ve günümüzde nadir bulunan kameralı 8 GB'lık birinci nesil iPhone modeli, çevrim içi bir açık artırmada büyük bir heyecana sahne oldu. Kutusu açılmamış bir iPhone'u satın almak isteyen 27 kişi, açık artırmada yerini alarak rekabet etti. Başlangıç teklifi olan 2 bin 500 dolarla başlayan açık artırmada, son ana kadar 10 alıcı arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Sonunda ise ABD'den bir kişi, yeni nesil iPhone'u tam 63 bin dolar gibi bir rekor fiyatla satın aldı.

    Dolapları kontrol edin servet değerinde!

    Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un ilk nesli çevrim içi bir açık artırmada büyük ilgi gördü. LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan bu telefon inanılmaz bir fiyata alıcı buldu. Açık artırma, başlangıçta 2,500 dolarla başladı ve sonunda 63 bin dolara kadar yükseldi. İlk nesil iPhone tam olarak 63 bin dolara satıldı. Aynı müzayede sitesinde geçen yıl satılan bir başka ilk nesil iPhone 39 bin dolardan alıcı bulmuştu.

    İlk nesil iPhone 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde 599 dolarlık orijinal bir fiyata sahipti.

    3,5 inçlik (8,89 cm) bir ekran, 2 megapiksel bir kamera, 4 veya 8 GB depolama alanı ve internet özellikleriyle dikkat çeken bu telefon o yıllarda teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir ürün olarak kabul edildi.

        Telefon 63 bin dolara alıcı buldu. LCG müzayesinde geçen yıl satılan başka bir ilk nesil iPhone ise 39 bin dolara alıcı bulmuştu.

        Bu durum iPhone'un antika değeri ve koleksiyoncular arasındaki popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

        63 BİN DOLARA SATILDI

        LCG Müzayede'nin kurucusu Mark Montero açık artırmada 10 alıcının son ana kadar rekabet ettiğini ve sonunda ABD'den bir kişinin yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara satın aldığını belirtti.
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            Akyapı yeni ticaret merkezleri
            Haberler Ekonomi Dolapları kontrol edin servet değerinde! 2007 model bu iPhone'u bulduysanız müjde zengin oldunuz! Sizde de varsa...
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