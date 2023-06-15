Dolapları kontrol edin servet değerinde! 2007 model bu iPhone'u bulduysanız müjde zengin oldunuz! Sizde de varsa...

Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un ilk nesli çevrim içi bir açık artırmada büyük ilgi gördü. LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan bu telefon inanılmaz bir fiyata alıcı buldu. Açık artırma, başlangıçta 2,500 dolarla başladı ve sonunda 63 bin dolara kadar yükseldi. İlk nesil iPhone tam olarak 63 bin dolara satıldı. Aynı müzayede sitesinde geçen yıl satılan bir başka ilk nesil iPhone 39 bin dolardan alıcı bulmuştu.