ABD FED faiz kararı ne oldu, faiz sabit tutulunca ne olur? Altın, dolar, euro fiyatları son durum! FED HAZİRAN FAİZ KARARI SON DAKİKA!

Haziran ayı itibarıyla ABD Federal Rezerv (FED) faiz kararı için bekleyiş sona erdi ve karar açıklandı. Bu kararın finansal piyasalarda altın, dolar ve euro gibi önemli varlıkların fiyatları üzerinde etkileri olmaktadır. İşte ABD FED faiz kararı ve altın, dolar, euro fiyatları hakkında detaylar. Peki, ABD FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? Altın, dolar, euro fiyatları son durum ne? İşte merak edilenler...