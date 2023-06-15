Kurban Bayramı tatilinde seyahat rotaları hazır: Her keseye göre tatil!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması turizmi hareketlendirdi. Yerli turist tatil rotalarını belirlemek için harekete geçti. Bayramda Ege ve Akdeniz sahilleri öne çıkarken, hem günübirlik hem konaklamalı kültür turları da yoğun ilgi görüyor.
NERESİ, NE KADAR?
Kurban Bayramı'na özel düzenlenen İstanbul çıkışlı günübirlik turlar kişi başı 459 liradan başlıyor. Turun içeriğine, rotaya göre istenen fiyatlar farklılık gösteriyor.
459 liraya Maşukiye ya da Şile-Ağva-Polenezköy turları bulunurken, 529 liraya günübirlik Cumalıkızık-Gölyazı-Trilye, 549 liraya Edirne görülebiliyor. İstanbul çıkışlı konaklamalı turlar da kişi başı bin 699 liradan başlıyor. Kapadokya turları bin 999 liradan başlarken, 5 bin 439 liraya 5 gece 4 gün (3 gecesi otel konaklamalı) Karadeniz, 5 bin 859 liraya 5 gece 6 gün süren GAP turuna katılmak mümkün.
KONAKLAMALI TURLAR / İSTANBUL ÇIKIŞLI
Safranbolu-Amasra-Abant (1 gece konaklamalı): 1.699 TL
Eskişehir Odunpazarı (1 gece konaklamalı): 1.699 TL
Yedigöller-Abant-Maşukiye (1 gece konaklamalı): 1.799 TL
Kapadokya (1 gece konaklamalı): 1.999 TL
Kapadokya (2'si konaklamalı 3 gece): 2.799 TL
Salda Gölü-Pamukkale-Alaçatı (1'i konaklamalı 2 gece): 2.199 TL
Gökçeada-Bozcaada (1'i konaklamalı 2 gece): 2.299 TL
Karadeniz Yaylalar-Batum (3'ü konaklamalı 4 gece): 5.439 TL
GAP turu (4'ü konaklamalı 5 gece): 5.859 TL