Kurban Bayramı tatilinde seyahat rotaları hazır: Her keseye göre tatil!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması turizmi hareketlendirdi. Yerli turist tatil rotalarını belirlemek için harekete geçti. Bayramda Ege ve Akdeniz sahilleri öne çıkarken, hem günübirlik hem konaklamalı kültür turları da yoğun ilgi görüyor.





NERESİ, NE KADAR?

Kurban Bayramı'na özel düzenlenen İstanbul çıkışlı günübirlik turlar kişi başı 459 liradan başlıyor. Turun içeriğine, rotaya göre istenen fiyatlar farklılık gösteriyor.