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    Kurban Bayramı tatilinde seyahat rotaları hazır: Her keseye göre tatil!

    9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinde sadece denizkum güneş değil, kültür turları da gözde. Günübirlik turlar 459 liradan başlarken, her bütçeye göre seçenek bulunuyor...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Her ’kese’ye göre tatil

    Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması turizmi hareketlendirdi. Yerli turist tatil rotalarını belirlemek için harekete geçti. Bayramda Ege ve Akdeniz sahilleri öne çıkarken, hem günübirlik hem konaklamalı kültür turları da yoğun ilgi görüyor.



    NERESİ, NE KADAR?
    Kurban Bayramı'na özel düzenlenen İstanbul çıkışlı günübirlik turlar kişi başı 459 liradan başlıyor. Turun içeriğine, rotaya göre istenen fiyatlar farklılık gösteriyor.



    459 liraya Maşukiye ya da Şile-Ağva-Polenezköy turları bulunurken, 529 liraya günübirlik Cumalıkızık-Gölyazı-Trilye, 549 liraya Edirne görülebiliyor. İstanbul çıkışlı konaklamalı turlar da kişi başı bin 699 liradan başlıyor. Kapadokya turları bin 999 liradan başlarken, 5 bin 439 liraya 5 gece 4 gün (3 gecesi otel konaklamalı) Karadeniz, 5 bin 859 liraya 5 gece 6 gün süren GAP turuna katılmak mümkün.



    KONAKLAMALI TURLAR / İSTANBUL ÇIKIŞLI
    Safranbolu-Amasra-Abant (1 gece konaklamalı):     1.699 TL

    Eskişehir Odunpazarı (1 gece konaklamalı): 1.699 TL

    Yedigöller-Abant-Maşukiye (1 gece konaklamalı): 1.799 TL

    Kapadokya (1 gece konaklamalı): 1.999 TL

    Kapadokya (2'si konaklamalı 3 gece): 2.799 TL

    Salda Gölü-Pamukkale-Alaçatı (1'i konaklamalı 2 gece): 2.199 TL

    Gökçeada-Bozcaada (1'i konaklamalı 2 gece): 2.299 TL

    Karadeniz Yaylalar-Batum (3'ü konaklamalı 4 gece): 5.439 TL

    GAP turu (4'ü konaklamalı 5 gece): 5.859 TL



        GÜNÜBİRLİK TURLAR İSTANBUL ÇIKIŞLI
        Maşukiye:         459 TL

        Maşukiye-Sapanca-Abant: 529 TL

        Şile-Ağva-Polenezköy: 459 TL

        Cumalıkızık-Gölyazı-Trilye: 529 TL

        Edirne: 549 TL

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        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı tatilinde seyahat rotaları hazır: Her keseye göre tatil!
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