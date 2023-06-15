4.336 TL otomatik hesaplara geçiyor! Aile Bakanı bizzat duyurdu! 4 şartı var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemelerini hesaplara geçirmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Bakanlık tarafından duyurulan kriterlere uygun olan kişiler bu maddi destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Bu ödemeler vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önemli bir açıklama yapıldı.
HESAPLARA GEÇMEYE BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.