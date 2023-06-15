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    • Ekonomi
    • 15.06.2023 11:40
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    • 15.06.2023 11:40
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    4.336 TL otomatik hesaplara geçiyor! Aile Bakanı bizzat duyurdu! 4 şartı var

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli kalemelerde destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Haziran ayının ortalarına gelindiği bugünlerde, vatandaşların hesaplarına destek ödemeleri aktarılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi bir açıklama yaparak bu konuda bilgi verdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bir destek ödemesinin vatandaşların hesaplarına geçtiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlar ve destekler konusunda önemli bir rol üstlenir. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun refahını artırmak amacıyla çeşitli destek programları uygulanıyor. Bu kapsamda yapılan ödemeler, maddi yönden dezavantajlı durumda olan bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefler.

    takvim.com.tr
    Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemelerini hesaplara geçirmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Bakanlık tarafından duyurulan kriterlere uygun olan kişiler bu maddi destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Bu ödemeler vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önemli bir açıklama yapıldı.

    HESAPLARA GEÇMEYE BAŞLADI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

    Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

        Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı ocak-temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engelli yakınına evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuzla engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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        Haberler Ekonomi 4.336 TL otomatik hesaplara geçiyor! Aile Bakanı bizzat duyurdu! 4 şartı var
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