THY başarısını bu yıl da korudu: Üst üste 6. kez Türkiye'nin "En Değerli Markası"

Türk Hava Yolları (THY), "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022'de olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2023 yılı "TURKEY100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırması tamamlandı.

Bu yıl da listede ilk sırayı 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022'de olduğu gibi THY aldı.