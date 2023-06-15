Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Kurban Bayramı'nda asgari ücretliye ikramiye var mı? Kimler ödeme alacak?

ZAM İÇİN RAKAMLAR NETLEŞİYOR

Asgari ücret için Temmuz ayı merakla bekleniyor. Milyonlarca kişinin maaş zammında önemli bir kriter olan asgari ücret için artık geri sayım sona eriyor. Yapılan son toplantıda Türk-İş masaya 11.835 TL net ücret teklifiyle geldi. Peki, asgari ücret kaç TL olacak? İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyu detaylarıyla ele aldı...

Bu günlerde kimi görsem 'Asgari ücret kaç lira olacak?' diye soruyor. Asgari ücret doğrudan işçilere ödeniyor olsa da aslında 85 milyona dokunan bir tarafı var. Bu yüzden de hemen herkes merak ediyor...

İşsizlik maaşını belirliyor, doğum, askerlik borçlanmasını belirliyor, prim miktarlarını, GSS ödemelerini, sosyal ödemelerin gelir kriterlerini... Bunun ötesinde tüm çalışanların gelirlerini yukarı çekiyor... Ama her şeyden önce bir gösterge rakamı... Devlet, "Belirlenen ücretten daha az ödeme yapamazsın" diyor...

Bir başka deyişle 'Bu ücretten daha fazla vereceksin' demek istiyor. Bu yönüyle de bir geçim ücreti olarak bakmamak lazım. Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda hemen hepsinde enflasyonun üzerinde oranlar görüyoruz.

Dün Başkan Erdoğan'ın "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması da bu anlayışın devam edeceğini gösteriyor. Son iki yıldır enflasyon karşısında sabit gelirlinin alım gücünü korumak adına asgari ücrete ara zam yapılıyor. Emekli, memur gibi kesimlere de refah payı veriliyor.