Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı: Deprem bölgesindeki işletmeler yeni "sanayi sahaları" ile ayağa kaldırılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki sanayi, sınırları belirlenen yeni sahalarla ayağa kaldırılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından duyurduğu ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni sanayi sahalarına ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Bu kapsamda, 2 bin 430 hektar büyüklüğünde Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde 2, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3, Oğuzeli ilçesinde 2, Araban ilçesinde 2 alan olmak üzere 11 yeni sanayi sahası ilan edildi.
Bakanlık, deprem bölgesindeki sanayicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaparken düzenlemelerle bu bölgedeki esnafın ve sanayicinin yeniden ekonomik hayata dahil olabilmesi sağlanacak. Daha önce ilan edilen 7 sanayi alanıyla birlikte, bugüne kadar toplam 3 bin 829,8 hektar büyüklüğünde 18 alan "sanayi sahası" ilan edilmiş oldu.
Deprem bölgesinde Bakanlıkça yürütülen çalışmalarla Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 167 iş yeri, 1160 adet geçici konut ve iş yeri, Malatya 2. OSB'de 510 geçici konut ve iş yeri, Kahramanmaraş Merkez Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 182 iş yerinin yerinde dönüşümü yapıldı.
Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi'nde 325 iş yeri ve Kahramanmaraş Pazarcık Narlı Sanayi Sitesi'nde 51 iş yerinin güçlendirilmesi sağlandı.