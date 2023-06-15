Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı: Deprem bölgesindeki işletmeler yeni "sanayi sahaları" ile ayağa kaldırılacak

Bu kapsamda, 2 bin 430 hektar büyüklüğünde Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde 2, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3, Oğuzeli ilçesinde 2, Araban ilçesinde 2 alan olmak üzere 11 yeni sanayi sahası ilan edildi.

Bakanlık, deprem bölgesindeki sanayicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaparken düzenlemelerle bu bölgedeki esnafın ve sanayicinin yeniden ekonomik hayata dahil olabilmesi sağlanacak. Daha önce ilan edilen 7 sanayi alanıyla birlikte, bugüne kadar toplam 3 bin 829,8 hektar büyüklüğünde 18 alan "sanayi sahası" ilan edilmiş oldu.