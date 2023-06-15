ECB, faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesine çıkararak daha fazla artış sinyali verdi

Çekirdek enflasyona ilişkin tahminler bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseltildi. Gelecek yıl için de yüzde 2,5'den yüzde 3'e ve 2025 için de yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e revize edildi.

Ayrıca ECB, bu yıl ve gelecek yıl için Avro Bölgesi büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize etti.

Avro Bölgesi ekonomisinin 2023 büyüme tahmini yüzde 1'den 0,9'a ve 2024 için yüzde 1,6'dan 1,5'e çekildi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta da yüzde 6,1 seviyesinde belirlenmişti.