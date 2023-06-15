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    • Ekonomi
    • 15.06.2023 11:53
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    • 15.06.2023 11:53
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    7.500 TL üstü maaş alan turnayı gözünden vurdu! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon jesti! Emekliye müjdeli haber sabah saat 08.30'da verildi!

    Emekliler, maaşlarını belirli bir bankaya taşıyarak promosyon ödemelerinden yararlanma fırsatı elde ediyor. Bu ödemeler, emeklilerin ekonomik durumlarına katkıda bulunurken aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de artırıyor. Emekli maaş tutarı, emeklilik süresi ve bankaların belirlediği kriterlere bağlı olarak promosyon miktarları değişkenlik gösteriyor. Son günlerde bazı bankalarda promosyon ödeme miktarı 10.000 TL'yi aşmış durumda. Bazı bankalar az evvel ödemelerde değişiklik yaptığını duyurdu.

    Emekliye müjdeli haber az evvel verildi!

    Emekliler için yapılan promosyon ödemeleri maddi anlamda önemli bir destek sağlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere ek gelir sağlamak amacıyla promosyon ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler maaşını belirli bir bankaya taşıyanlara sunulan avantajlar arasında yer alıyor. Güncel açıklamalarla birlikte emeklilere yönelik promosyon miktarları da kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda banka banka değişiklik gösteren bu rakamlar milyonlarca kişinin merak ettiği bir konu haline geldi.

    YENİ TUTARLAR DUYURULDU

    Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:

    Akbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 lira harcama sözü verenlere ekstra 1.500 lira promosyon veriliyor.

    TEB: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.

        Denizbank: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen grup için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira arasında promosyon sunuluyor.

        QNB Finansbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlanıyor.

        Halkbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.

        ING: Maaşa göre promosyon miktarları 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 1 fatura talimatı verenlere 500 ila en fazla 1.500 lira arasında ek promosyon veriliyor.

        Garanti BBVA: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan 500 lira harcamaya karşılık 1.000 lira bonus veriliyor.
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            Haberler Ekonomi 7.500 TL üstü maaş alan turnayı gözünden vurdu! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon jesti! Emekliye müjdeli haber sabah saat 08.30'da verildi!
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