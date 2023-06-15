7.500 TL üstü maaş alan turnayı gözünden vurdu! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon jesti! Emekliye müjdeli haber sabah saat 08.30'da verildi!

Emekliler için yapılan promosyon ödemeleri maddi anlamda önemli bir destek sağlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere ek gelir sağlamak amacıyla promosyon ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler maaşını belirli bir bankaya taşıyanlara sunulan avantajlar arasında yer alıyor. Güncel açıklamalarla birlikte emeklilere yönelik promosyon miktarları da kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda banka banka değişiklik gösteren bu rakamlar milyonlarca kişinin merak ettiği bir konu haline geldi.