20 milyona zam yasası! Ek zamlardan kimler yararlanacak? Memura, emekliye müjdeler bayram sonrası TBMM'de

Asgari ücrete ara zam için çalışmalar başlarken, memurlara ve emeklilere ek iyileştirme için de yasa hazırlıklarının startı verildi. Yapılacak düzenleme ile hem memurların hem emeklilerin Temmuz ayı zam oranları refah payı ile artırılacak. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilirken, hem memurlara hem emeklilere maaşa göre kademeli zam planlanıyor. Ayrıca emeklilerde de taban aylıkta ek iyileştirme gündemde. İşte detayları...





MEMUR ZAMMI NASIL YAPILACAK?

Memurlara yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, refah payı da eklenecek. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur aylığında yüzde 85.68 artış yapılacak. Artış konusunda 3 formül bulunuyor. İlk formül oransal artış olurken, ikinci formül de ek zammın seyyanen yapılmasını içeriyor. Üçüncü formül ise 'seyyanen zam ile taban aylığın yükseltilmesi ve bunun üzerine oransal artış eklenmesi' şeklinde ifade ediliyor.