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    20 milyona zam yasası! Ek zamlardan kimler yararlanacak? Memura, emekliye müjdeler bayram sonrası TBMM'de

    Memurlara ve emeklilere ek zam için düğmeye basılırken, Meclis’e taşınacak ilk yasa teklifi de yaklaşık 20 milyonluk bu kesim için olacak. Maaşlara refah payı, kademeli artış gelecek. Memurun taban maaşı 22 bin lira olacak...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    20 milyona zam yasası

    Asgari ücrete ara zam için çalışmalar başlarken, memurlara ve emeklilere ek iyileştirme için de yasa hazırlıklarının startı verildi. Yapılacak düzenleme ile hem memurların hem emeklilerin Temmuz ayı zam oranları refah payı ile artırılacak. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilirken, hem memurlara hem emeklilere maaşa göre kademeli zam planlanıyor. Ayrıca emeklilerde de taban aylıkta ek iyileştirme gündemde. İşte detayları...



    MEMUR ZAMMI NASIL YAPILACAK?
    Memurlara yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, refah payı da eklenecek. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur aylığında yüzde 85.68 artış yapılacak. Artış konusunda 3 formül bulunuyor. İlk formül oransal artış olurken, ikinci formül de ek zammın seyyanen yapılmasını içeriyor. Üçüncü formül ise 'seyyanen zam ile taban aylığın yükseltilmesi ve bunun üzerine oransal artış eklenmesi' şeklinde ifade ediliyor.



    MEMUR EMEKLİLERİNİN ARTIŞI NASIL BELİRLENECEK?
    Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi de toplu sözleşme kapsamında memurlar gibi yüzde 6 zam ve enflasyon farkı alacak. Memurlara yapılacak ek iyileştirme emeklilerine de yansıtılacak.



    En düşük memur maaşında sağlanan yüzde 85.68'lik artış en düşük memur emeklisine de yansıtılırsa taban aylık 7 bin 901 liradan 14 bin 672 liraya yükselecek.

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI NASIL YANSITILACAK?
        İlk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammı, eklenecek refah fayı ile artırılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik yapılacak kademeli zam da bu kapsamda değerlendirilecek. Aylık miktarına göre farklı zam oranları masada. Burada yüzde 30 ile 45 arasında zam formülü dile getiriliyor.



        TABAN AYLIKTA YENİ ARTIŞ OLUR MU?
        Yine SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çıkarılacak yasanın içerisinde olması beklenen bir başka düzenleme de taban aylık artışı. Bu konu henüz netlik kazanmadı. Ancak 7 bin 500 lira olan en düşük maaşın 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Zamlar sonrasında kök aylıkları bu rakamın altında kalanlar böylece seyyanen artış da almış olacak.



        EK ZAMLARDAN EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?
        Meclis'e gelecek tüm maaş artışı düzenlemeleri EYT'lilere de yansıyacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapan tüm EYT'lilerin maaşlarına bu zamlar aynen uygulanacak. Temmuz ve sonrasında başvuru yapan EYT'lilerin de emekli aylıkları bağlanırken yapılan artışlar hesaba katılacak.

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        Haberler Ekonomi 20 milyona zam yasası! Ek zamlardan kimler yararlanacak? Memura, emekliye müjdeler bayram sonrası TBMM'de
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