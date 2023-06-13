Rekor kıran borsada halka arzlar da zirvede

2020 sonundan bu yana, yani yaklaşık 2.5 yıllık süreçte 112 şirket 63.3 milyar liralık halka arz yapmış oldu. Bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla ise bu yıl 65.8 milyar TL, 2022'de 36.3, 2021'de ise 14.8 milyar TL gelir sağlandı.