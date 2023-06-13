Rekor kıran borsada halka arzlar da zirvede

Seçimin ardından istikrarın devam edeceği ve yeni ekonomi yönetiminin atacağı hamlelere ilişkin beklentilerle yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirvesini yeniledi. BIST-100 Endeksi 5.730 puanla tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, yatırımcı sayısındaki artışla birlikte halka arzlarda da, TL bazında rekor kırıldı.
1 HAFTADA 300 BİN YATIRIMCI
Son 1 ayda yüzde 25'le dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'da 2-9 Haziran arasında yatırımcı sayısı yaklaşık 300 bin kişi artarak 4 milyon 863 bine ulaştı. Söz konusu haftada aynı zamanda 4 halka arz tamamlandı.
Geçen hafta A1 Capital, Pasifik Eurasia, Katılımevim ve Forte Bilgi İletişim'in halka arzı yapıldı. Söz konusu halka arzların toplam büyüklüğü 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti.
20 ŞİRKET HALKA AÇILDI
Sabah gazetesinin haberine göre; Bu yıl 20 şirket halka arz edildi. Halka arzlardan elde edilen gelirde ise 25.9 milyar TL bazında rekor kırıldı. 2022'de 40 şirket 15.8 milyar lira, 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz yapmıştı.