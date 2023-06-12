Son dakika: Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Yılbaşından bu yana en yüksek seviye

Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var."