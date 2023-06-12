Son dakika: Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Yılbaşından bu yana en yüksek seviye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen hafta genelinde yüzde 10 yükselerek cuma gününü 5.626 puandan tamamlamıştı.
BIST 100 yükselişini yeni haftaya da taşıyarak bu sabah yüzde 1.7 prim yaptı ve 5.724 puanla yeni tarihi zirvesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 0.80 ve holding endeksi yüzde 1.3 artış kaydetti.
ŞİMŞEK ETKİSİ
Geçtiğimiz hafta başlayan yükselişte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanması ve Bakan Şimşek'in piyasa tarafından olumlu bulunan açıklamaları etkili olmuştu.
Bakan Şimşek önceki haftasonu görevi teslim alırken yaptığı açıklamada "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.