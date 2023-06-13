Asgari ücretliye bayram müjdesi: Üçlü komisyon bugün toplanıyor! Hangi formüller gündemde?

Asgari ücrete ara zam için çalışmalar başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda Türk-İş heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.
TİSK: HIZLI TAMAMLAYALIM
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışmaları, 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde tamamlamayı umduklarını söyledi. Akkol, "İstihdamı aksatmayacak, sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz. Bayrama girmeden bu sürecin hızlıca tamamlanmasını istiyoruz" dedi.
NASIL BELİRLENECEK?
Yeni asgari ücret belirlenirken en önemli kriter enflasyon olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Asgari ücrete geçen yıl yaklaşık yüzde 30 ara zam yapılmıştı.
Yeni asgari ücret için de beklentiler ağırlıklı olarak aynı seviyeleri gösteriyor. Eğer yüzde 30 oranında bir artış yapılırsa Temmuz'dan itibaren yeni asgari ücret net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 liraya yükselecek. Asgari ücretli çalışanın gelirinde 2 bin 552 lira artış yaşanırken, bu ücretin işverene maliyeti ise 15 bin 287 liraya ulaşacak.