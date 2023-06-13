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    Asgari ücretliye bayram müjdesi: Üçlü komisyon bugün toplanıyor! Hangi formüller gündemde?

    Yeni asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılıyor. Tahminler ağırlıklı olarak 11 bin lira seviyesini gösterirken, çalışmaların bayrama girmeden tamamlanması hedefleniyor...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Asgari ücretliye bayram müjdesi

    Asgari ücrete ara zam için çalışmalar başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda Türk-İş heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.



    TİSK: HIZLI TAMAMLAYALIM
    TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışmaları, 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde tamamlamayı umduklarını söyledi. Akkol, "İstihdamı aksatmayacak, sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz. Bayrama girmeden bu sürecin hızlıca tamamlanmasını istiyoruz" dedi.



    NASIL BELİRLENECEK?
    Yeni asgari ücret belirlenirken en önemli kriter enflasyon olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Asgari ücrete geçen yıl yaklaşık yüzde 30 ara zam yapılmıştı.

    Yeni asgari ücret için de beklentiler ağırlıklı olarak aynı seviyeleri gösteriyor. Eğer yüzde 30 oranında bir artış yapılırsa Temmuz'dan itibaren yeni asgari ücret net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 liraya yükselecek. Asgari ücretli çalışanın gelirinde 2 bin 552 lira artış yaşanırken, bu ücretin işverene maliyeti ise 15 bin 287 liraya ulaşacak.



        'İŞVEREN DESTEĞİ ARTIRILSIN'
        TİSK Başkanı Akkol, asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusundaki taleplerini ilettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "İşveren desteğinin belirli büyüklükteki işverenler için artırılarak vermesi önemli. Çalışanların da refah seviyesini daha fazla artıracak gelir vergisi dilimlerinde ve oranlarında güncellemeler yapılabilir."



        SATIN ALMA GÜCÜ KORUNACAK
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken diğer yandan enflasyonun etkilerini, geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz" dedi. Yılmaz, asgari ücret belirlenirken çalışanların satın alma gücünün korunacağını söyledi.

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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Ekonomi Asgari ücretliye bayram müjdesi: Üçlü komisyon bugün toplanıyor! Hangi formüller gündemde?
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