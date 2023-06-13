Asgari ücretliye bayram müjdesi: Üçlü komisyon bugün toplanıyor! Hangi formüller gündemde?

Yeni asgari ücret için de beklentiler ağırlıklı olarak aynı seviyeleri gösteriyor. Eğer yüzde 30 oranında bir artış yapılırsa Temmuz'dan itibaren yeni asgari ücret net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 liraya yükselecek. Asgari ücretli çalışanın gelirinde 2 bin 552 lira artış yaşanırken, bu ücretin işverene maliyeti ise 15 bin 287 liraya ulaşacak.