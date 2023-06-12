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    Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ülkeye döviz girişini artıracak tarihi adım!

    Türk Boğazları’ndan geçiş ücretlerinin artırıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ‘Ülkeye döviz girişini artıracak tarihi adım atıldı’ dedi...

    5.5 katlık artış

    Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretleri konusunda ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım attıklarını belirterek, "Gemilerden daha önce net ton başına 0.80 dolar alınırken, şimdi 4.42 dolar alınacak" dedi. Boğazlardan bir limana uğramaksızın geçen gemilerden alınan ücretlerin düzenlendiğini aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:



    "1983'ten 7 Ekim 2022'ye kadar geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0.8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile güncelleme yaparak net ton başına alınan ücreti 4.08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz'dan itibaren 4.42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz."

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    Haberler Ekonomi Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ülkeye döviz girişini artıracak tarihi adım!
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