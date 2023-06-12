Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.06.2023 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2023 10:15
    ABONE OL

    TÜİK Nisan ayı işsizlik rakamları açıkladı

    Son dakika haberi! Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'ten yapılan açıklamada, "15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

    Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'ten yapılan açıklamada, "15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

    TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %11,3 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
    Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,7 iken kadınlarda %14,5 olarak tahmin edildi.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,1 OLDU
    İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %47,1 oldu. Bu oran erkeklerde %64,7 iken kadınlarda %29,8 olarak gerçekleşti.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,1 olarak gerçekleşti

    İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6, kadınlarda ise %34,9 oldu.

    Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,0 oldu

    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %20,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,1, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45,1 saat oldu

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,1 saat olarak gerçekleşti.



        Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %21,7 oldu

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %21,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5 olarak tahmin edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bay Bay Kemal’in koltuğuna bir talip daha
        Haberler Ekonomi TÜİK Nisan ayı işsizlik rakamları açıkladı
            loading
            SON DAKİKA