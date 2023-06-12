Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'ten yapılan açıklamada, "15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.
TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %11,3 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,7 iken kadınlarda %14,5 olarak tahmin edildi.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,1 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %47,1 oldu. Bu oran erkeklerde %64,7 iken kadınlarda %29,8 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,1 olarak gerçekleşti
İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6, kadınlarda ise %34,9 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,0 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %20,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,1, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.