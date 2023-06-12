Tek tek hesaplandı! 3 Temmuz Temmuz sabahı kuruşu kuruşuna belli olacak, en düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici haberler ardı ardına duyurulmaya başlandı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Son verilerin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, promosyon ve ikramiye de dahil olmak üzere 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Bunun yanı sıra refah payı ve enflasyon farkı da eklenerek net emekli maaşı belirlenecek. Temmuz ayında haziran enflasyon oranlarıyla birlikte bu rakam netleşecek. Son olarak SGK uzmanları 5 aylık veriler ışığında yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesapladı.