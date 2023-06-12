Tek tek hesaplandı! 3 Temmuz Temmuz sabahı kuruşu kuruşuna belli olacak, en düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici haberler ardı ardına duyurulmaya başlandı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Son verilerin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, promosyon ve ikramiye de dahil olmak üzere 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Bunun yanı sıra refah payı ve enflasyon farkı da eklenerek net emekli maaşı belirlenecek. Temmuz ayında haziran enflasyon oranlarıyla birlikte bu rakam netleşecek. Son olarak SGK uzmanları 5 aylık veriler ışığında yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesapladı.
YENİ HESAPLAMALAR ORTAYA ÇIKTI
SGK uzmanları 5 aylık veriler ışığında yeni maaşları tek tek hesapladı.
Mevcut maaş: 7.500
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.644,50
Mevcut maaş: 7.600
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.759,76
Mevcut maaş: 7.700
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.875,02
Mevcut maaş: 7.800
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.990,28
Mevcut maaş: 7.900
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.105,54
Mevcut maaş: 8.000
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.220,80
Mevcut maaş: 8.100
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.336,06
Mevcut maaş: 8.200
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.451,32
Mevcut maaş: 8.300
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.566,58
Mevcut maaş: 8.400
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.681,84
Mevcut maaş: 8.500
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.797,10