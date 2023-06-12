Aile başına 10.000 TL ve üstü yardım verilecek! Her haneye çifte sevinç yaşatacak para yardımı! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 olan herkes...

Toplumun her kesimini kapsayacak sosyal destek hamlesi seçim öncesinde duyurulmuştu. Bu kapsamda gelir tamamlayıcı aile destek sistemi hayata geçirilerek vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. İhtiyacı olan vatandaşlara 53 başlıkta sosyal yardım sağlanırken, yeni destekler için de kollar sıvandı. Bu desteklerin başında da aile bazlı vatandaşlık maaşı geliyor. Gelen bilgilere göre geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak.