Turizmde 9 gün 'Bayramı' doluluk oranları yüzde 100!

Bu yıl, Kurban Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı gününü de idari izin ilan etmesiyle 9 güne yükseldi. Okulların kapanacağı ve sınavların da tamamlanacağı bir sürece denk gelen Kurban Bayramı'nın, yaz döneminin de ilk tatil fırsatını oluşturması nedeniyle şimdiden Antalya ve Ege bölgeleri başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde yoğun talep oluştu.

HAREKET BAŞLADI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Kurban Bayramı tatilinin hem 9 güne uzaması, hem de tatilin erken açıklanması, okul tatilleri, sınavların bitmesi gibi etkenlerin turizm sektörü için avantaj olduğunu söyledi.

Havanın da ısınmasıyla Antalya'da tam olarak yaz sezonuna girildiğini açıklayan Kavaloğlu, "İklim şartları çok güzel, dolayısıyla Kurban Bayramı'nda otellerimiz minimum yüzde 90, yüzde 100 doluluğa ulaşacaktır" dedi. Turizm sektöründe nisan ve mayıs aylarının beklentinin altında gerçekleştiğini belirten, 5 yıldızlı otelin genel müdürü İsmail Çağlar, "Zaten yüksek sezon nedeniyle otellerdeki doluluklar yüzde 50'lerden yüzde 100'lere yükselmeye başladı. Seçimlerin bitmesi, okulların kapanıyor olması, havanın ısınması turist akını başlattı" diye konuştu.