Kriptoda çöküş: Bir günde 70 milyar dolar eridi!





BORSA YİNE KAZANDIRDI

Bu hafta yatırım araçlarından borsa,altın, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 10,00 kazançla 5.626,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.204,48 puanı, en yüksek 5.639,23 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,32 artışla 5.324,05 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,94 kazançla 4.764,60 puana yükseldi. Bu hafta en çok yükselen yüzde 28,70 ile Koç Holding oldu. Koç Holding'i yüzde 28,23 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 25,15 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 11,82 artışla 1.476 liraya, yükseldi.



DOĞALGAZA 1 MİLYON YENİ ABONE

Türkiye'de geçen yıl doğal gaz hizmeti götürülen hem abone sayısı hem de serbest tüketici sayısı artış gösterdi. Türkiye'de 2022'de doğal gaz hizmeti götürülen toplam abone sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon 155 bin 198 artarak 19 milyon 708 bin 901'e yükseldi. Buna göre 2022'de konut abone sayısı 2021'e göre yüzde 6,1 artışla 18 milyon 982 bin 872'ye yükseldi. İlgili dönemde Türkiye genelinde doğal gaz şebekesine toplam 1 milyon 97 bin 122 yeni konut bağlandı.



530 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, yüzde 117 ile sektörün en yüksek çevirme oranına ulaşarak 530 milyon dolar yurt dışı kaynak sağladıklarını belirterek, "İşlemimizde farklı ülkelerden 7 yeni katılımcı bankamızın bulunması, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor." dedi. DenizBank açıklamasına göre, banka, sektördeki en yüksek yenileme oranına ulaşarak 530 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti.

SAĞLIK TURİZMİNDEN 4 MİLYAR DOLAR

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiye'de artık sadece saç ekimi, estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için dünyanın 150 ülkesinden hasta ağırladığını kaydetti. Terziler, 2023'de, sağlık turizminde bir önceki yılda yakalanan 4 milyar dolarlık cironun da geçileceğini kaydetti.

130 ÜLKEYE UÇUŞ YAPILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2003 yılında hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81'den 173'e yükselttik. Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımız, bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı" dedi.