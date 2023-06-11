Kriptoda çöküş: Bir günde 70 milyar dolar eridi!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), kripto para borsalarına açtığı davalarda çeşitli kripto varlıkları 'menkul kıymetler' olarak tanımlaması üzerine çeşitli borsalar bu varlıkları 'delist' etmeye başladı.
Esen olumsuz rüzgarlarla Bitcoin 24 saatte yüzde 3.7, Ethereum ise yüzde 5.7 değer kaybetti. Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 günde 70 milyar dolar eridi. Böylece kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte 1 trilyon 113 milyar dolardan 1 trilyon 43 milyar dolara geriledi. Hafta başında SEC Binance'in ABD kuruluşu Binance.US ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açtı. SEC yine hafta başında Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtı. Açılan davada SEC Coinbase'i kayıtsız bir menkul kıymetler borsası, broker ve takas ajansı olarak işletmekle suçlandı.
FİNAL KATKISI 75 MİLYON EURO
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye7ye gelen taraftarlar hem tturizm hem de yeme içme sektörlerini hareketlendirdi. Sadece İstanbul'da kalmayıp ege ve Akdeniz'e de gidecek olan taraftarların günlük ortalama harcamasının 2 bin dolar olacağı belirtiliyor.
Öncelikle İstanbul'a gelen yabancı turistler Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Sultanahmet gibi turistik noktaları ziyaret etti. Turistlerden bazıları, Taksim Meydanı'nda bulunan dev Şampiyonlar Ligi kupası maketi ile fotoğraf çektirdi, meydanda kurulan Şampiyonlar Ligi mağazasında alışveriş yaptı. Cuma –Pazar olarak planlanan taraftar ziyaretlerinin toplam getirisinin 75 milyon euroyu bulması bekleniyor.
BU 'HAL' İYİ DEĞİL
Adana Meyve-Sebze Hali'nde kilosu 1-2 lira olan kemer patlıcanın fiyatı semt pazarında 4'e katlanarak 8 liraya, marketlerde ise 9'a katlanarak 18 liraya satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, hal ile market arasındaki fiyat farkının önüne bir türlü geçilemediğini belirterek, "Denetim tam anlamıyla sağlanmış olsa vatandaş 3 kilo patlıcan yerine 5 kilo patlıcan alır.
Marketlerde bu fiyatlara satılmasına anlam veremiyoruz" dedi. Adana'da bu yıl patlıcanda üretim bolluğu yaşandığını söyleyen Doğan, bundan dolayı halde ürünün fiyatının oldukça düştüğünü belirtti. Fakat bu fiyat düşüklüğünün tüketiciye yansımadığını vurgulayan Doğan, "Halk bizden ürünün ucuz çıktığını bilsin. Pahalılık halden kaynaklanmıyor" dedi.