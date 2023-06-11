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    Kriptoda çöküş: Bir günde 70 milyar dolar eridi!

    Amerika’da açılan davalar kripto paraların değerini düşürdü. Kayıp büyüdü. İşte sizler için derlediğimiz 11 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kriptoda çöküş

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), kripto para borsalarına açtığı davalarda çeşitli kripto varlıkları 'menkul kıymetler' olarak tanımlaması üzerine çeşitli borsalar bu varlıkları 'delist' etmeye başladı.

    Esen olumsuz rüzgarlarla Bitcoin 24 saatte yüzde 3.7, Ethereum ise yüzde 5.7 değer kaybetti. Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 günde 70 milyar dolar eridi. Böylece kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte 1 trilyon 113 milyar dolardan 1 trilyon 43 milyar dolara geriledi. Hafta başında SEC Binance'in ABD kuruluşu Binance.US ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açtı. SEC yine hafta başında Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtı. Açılan davada SEC Coinbase'i kayıtsız bir menkul kıymetler borsası, broker ve takas ajansı olarak işletmekle suçlandı.



    FİNAL KATKISI 75 MİLYON EURO
    UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye7ye gelen taraftarlar hem tturizm hem de yeme içme sektörlerini hareketlendirdi. Sadece İstanbul'da kalmayıp ege ve Akdeniz'e de gidecek olan taraftarların günlük ortalama harcamasının 2 bin dolar olacağı belirtiliyor.

    Öncelikle İstanbul'a gelen yabancı turistler Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Sultanahmet gibi turistik noktaları ziyaret etti. Turistlerden bazıları, Taksim Meydanı'nda bulunan dev Şampiyonlar Ligi kupası maketi ile fotoğraf çektirdi, meydanda kurulan Şampiyonlar Ligi mağazasında alışveriş yaptı. Cuma –Pazar olarak planlanan taraftar ziyaretlerinin toplam getirisinin 75 milyon euroyu bulması bekleniyor.



    BU 'HAL' İYİ DEĞİL
    Adana Meyve-Sebze Hali'nde kilosu 1-2 lira olan kemer patlıcanın fiyatı semt pazarında 4'e katlanarak 8 liraya, marketlerde ise 9'a katlanarak 18 liraya satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, hal ile market arasındaki fiyat farkının önüne bir türlü geçilemediğini belirterek, "Denetim tam anlamıyla sağlanmış olsa vatandaş 3 kilo patlıcan yerine 5 kilo patlıcan alır.

    Marketlerde bu fiyatlara satılmasına anlam veremiyoruz" dedi. Adana'da bu yıl patlıcanda üretim bolluğu yaşandığını söyleyen Doğan, bundan dolayı halde ürünün fiyatının oldukça düştüğünü belirtti. Fakat bu fiyat düşüklüğünün tüketiciye yansımadığını vurgulayan Doğan, "Halk bizden ürünün ucuz çıktığını bilsin. Pahalılık halden kaynaklanmıyor" dedi.



        BORSA YİNE KAZANDIRDI
        Bu hafta yatırım araçlarından borsa,altın, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 10,00 kazançla 5.626,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.204,48 puanı, en yüksek 5.639,23 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,32 artışla 5.324,05 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,94 kazançla 4.764,60 puana yükseldi. Bu hafta en çok yükselen yüzde 28,70 ile Koç Holding oldu. Koç Holding'i yüzde 28,23 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 25,15 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 11,82 artışla 1.476 liraya, yükseldi.

        DOĞALGAZA 1 MİLYON YENİ ABONE
        Türkiye'de geçen yıl doğal gaz hizmeti götürülen hem abone sayısı hem de serbest tüketici sayısı artış gösterdi. Türkiye'de 2022'de doğal gaz hizmeti götürülen toplam abone sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon 155 bin 198 artarak 19 milyon 708 bin 901'e yükseldi. Buna göre 2022'de konut abone sayısı 2021'e göre yüzde 6,1 artışla 18 milyon 982 bin 872'ye yükseldi. İlgili dönemde Türkiye genelinde doğal gaz şebekesine toplam 1 milyon 97 bin 122 yeni konut bağlandı.

        530 MİLYON DOLARLIK KAYNAK
        Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, yüzde 117 ile sektörün en yüksek çevirme oranına ulaşarak 530 milyon dolar yurt dışı kaynak sağladıklarını belirterek, "İşlemimizde farklı ülkelerden 7 yeni katılımcı bankamızın bulunması, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor." dedi. DenizBank açıklamasına göre, banka, sektördeki en yüksek yenileme oranına ulaşarak 530 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti.

        SAĞLIK TURİZMİNDEN 4 MİLYAR DOLAR
        Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiye'de artık sadece saç ekimi, estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için dünyanın 150 ülkesinden hasta ağırladığını kaydetti. Terziler, 2023'de, sağlık turizminde bir önceki yılda yakalanan 4 milyar dolarlık cironun da geçileceğini kaydetti.

        130 ÜLKEYE UÇUŞ YAPILIYOR
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2003 yılında hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81'den 173'e yükselttik. Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımız, bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı" dedi.

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        Haberler Ekonomi Kriptoda çöküş: Bir günde 70 milyar dolar eridi!
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