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    Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu! Fiyat istikrarı için düğmeye bastı

    Merkez Bankası Başkanlığı görevini devralan Hafize Gaye Erkan öncelikli olarak fiyat istikrarı için kolları sıvayacak. Başkan Erkan’ı ilk kutlayan da Mehmet Şimşek oldu.

    İlk kutlama Bakan’dan

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralarak çalışmaya başladı. Sadece Türkiye'nin değil dünya finans çevrelerinin de takip ettiği Erkan öncelikli olarak fiyat istikrarı yani enflasyon konusuna eğilecek. Rezervlerin artırılması da öncelikli konular arasında olacak.

    Sosyal medyada mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutladı. Bakan Mehmet Şimşek, başarılar dilediği Erkan için, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum" dedi. Bakan Şimşek şunları ifade etti: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun."



    BAŞARILAR DİLEDİ
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yine sosyal medya hesabından BDDK Başkanlığına atanan eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu da kutladı. Bakan Şimşek mesajında; "Sn Şahap Kavcıoğlu'nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sn Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

    TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
    TCMB'de devir teslim töreninde konuşan Hafize Gaye Erkan da Şahap Kavcıoğlu'na hitaben, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim" demişti.

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    Haberler Ekonomi Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu! Fiyat istikrarı için düğmeye bastı
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