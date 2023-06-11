Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu! Fiyat istikrarı için düğmeye bastı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralarak çalışmaya başladı. Sadece Türkiye'nin değil dünya finans çevrelerinin de takip ettiği Erkan öncelikli olarak fiyat istikrarı yani enflasyon konusuna eğilecek. Rezervlerin artırılması da öncelikli konular arasında olacak.

Sosyal medyada mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutladı. Bakan Mehmet Şimşek, başarılar dilediği Erkan için, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum" dedi. Bakan Şimşek şunları ifade etti: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun."