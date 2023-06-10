Gazprom Türkiye'de dağıtım merkezi kuruyor: Rus doğal gazı için belgeler iletildi





SABOTAJIN ARDINDAN PUTİN TEKLİF ETMİŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Rus doğal gazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye'de bir merkez kurulmasını teklif etmişti.