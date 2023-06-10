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    • Ekonomi
    • 10.06.2023 07:00
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    • 10.06.2023 07:00
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    Gazprom Türkiye'de dağıtım merkezi kuruyor: Rus doğal gazı için belgeler iletildi

    Gazprom'un Türkiye'ye, Rus doğal gazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini ilettiği belirtildi. Putin daha sonra Rus doğal gazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.

    takvim.com.tr
    Gazprom dağıtım merkezi için belgeleri iletti

    Gazprom'un Türkiye'ye, Rus doğal gazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini ilettiği belirtildi.

    Gazprom'un yıllık raporunda, "Gazprom, Ekim 2022'den beri Türk ortakları ile Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir" ifadeleri yer alıyor.



    SABOTAJIN ARDINDAN PUTİN TEKLİF ETMİŞTİ
    Sabah'ta yer alan habere göre, Rus doğal gazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye'de bir merkez kurulmasını teklif etmişti.
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        Haberler Ekonomi Gazprom Türkiye'de dağıtım merkezi kuruyor: Rus doğal gazı için belgeler iletildi
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