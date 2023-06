Yok böyle artış! Apple Türkiye fiyatlarına 1 ayda 3, bu hafta 2 kez zam yaptı

AKATLAR'A POLAT İMZASI

Polat Holding, Polat Gayrimenkul bünyesinde gerçekleştirdiği ofisrezidans projesi Polat Akatlar'ı görücüye çıkardı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, "İstanbul'a depreme dayanıklı, modern ve şehrin dinamikleri ile uyumlu binalar kazandırmak çok önemli. Hem içinde yaşayanların hem de semt sakinlerinin yaşam standartlarını yukarıya çekecek olan Polat Akatlar ile Türk ekonomisine katkılarımızı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Polat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel de "Polat Akatlar, bölgede mevcutta bulunan eski bina stoğunun tersine depreme karşı dayanıklılığı, mimarisi ve modern fasiliteleri ile Akatlar'ın dikkat çekici projesi. Sakinleri her daim Akatlar'ın yemyeşil caddeleri ve sokaklarını görmeleri ve temiz havayı soluyabilmeleri için tavandan yere kadar camlar planladık. Polat Akatlar'ın bir diğer önemli özelliği de yaşam alanını ofise dönüştüren ve her dairede bulunan çalışma alanları" dedi.



MEMUR İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, memur maaşlarına Temmuz'da yapılması beklenen zam ile Ağustos'ta gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceğini, emeklilerine de yansıtılacağını belirttiğine dikkat çeken Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Düzenlemenin, hangi maaş kalemlerine, unvanlara hangi oranda yansıyacağı ve yüzdelik mi yoksa seyyanen mi olacağına ilişkin bir çalışma tarafımızla ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Dolayısıyla bu hassasiyet gözetilerek düzenlemenin başka mağduriyetlere yol açmaması için yetkili konfederasyonla ortak çalışma yapılmalıdır." Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesinin de zamana yayılmamasının kamu görevlilerince memnuniyetle karşılanacağını söyledi.



PROJELERİYLE FARK YARATTILAR

Sabancı Vakfı tarafından sürdürülen Fark Yaratanlar Programı'nın 14'üncü sezon lansmanı gerçekleştirildi. 'Oyun Atlası' projesiyle Gökçen Göksel, 'Körüz. biz' platformunu hayata geçiren Murat Kefeli, Türkiye'nin ilk ve tek kadınlar arası mezatı olan 'Kadınlar Matinesi'ni kuran Nesteren Şencan Görgülü, 'Müzikist' Derneği'nin kurucusu Onur Kahvecioğlu, köy okulunda yenilikçi öğrenme ortamları tasarlayan okul öncesi öğretmeni Rumeysa Çevlik, 'From Your Eyes' geliştiricisi Zülal Tannur bu sezonun fark yaratan isimleri oldu. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Fark yaratanların hikayelerini izlediğimde bu ülkenin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.



60 MİLYON DOLARLIK ÇİP YATIRIMI

Türkiye, pandemiyle birlikte dünyada otomotiv başta olmak üzere birçok alanda teknolojik üretimi etkileyen 'çip' teknolojisinde de üst lige çıkmak için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar'la birlikte çip teknolojisinde 60 milyon dolara yakın bir yatırım yapılacağını açıkladı. Katar tarafının büyük ölçüde makine tedariki, Türkiye'nin ise yoğunluklu olarak bilgi birikimi, insan kaynağı tarafında olacağını kaydeden Kacır, yatırımın Türkiye'de yapılacağını aktardı. Kacır, daha büyük bir çalışma için de hazırlık olduğunu, bu konuda başka bir yatırımın gelebileceğini söyledi. Betül USTA



ACENTELERE YENİ KAMPANYA

'Genç ve Acente Dostu' mottosu ile 1'inci yılında bin 100 acenteye ulaşan Aveon Global Sigorta, yaz dönemi ile beraber acentelerine yönelik yeni kampanyalarına başladı. Tüm Türkiye'de bin 100 acente ve bağlı şubeleri ile beraber 2 bin civarında acente kanalıyla müşterilerine elementer branşta hizmet veren şirket, acentelerine yönelik yurt içi Kapadokya turu ve yurt dışı Küba turu hediyeli kampanyalarını kamuoyu ve acenteleri ile paylaştı. Kampanyalar hakkında konuşan Aveon Global Sigorta Genel Müdürü Kemal Gül ve Aveon Global Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Kerim Bağdaş şöyle konuştu: "Acente dostu olma misyonumuz bizleri sektörde çok farklı yere oturttu. Diğer şirketlerden bizi ayıran en büyük özelliğimizin belki de acentelere yeni üretim kanalları açmamız ve bize duyulan samimiyet olduğu kanaatindeyiz. Depremin acılarını sarmaya devam ettiğimiz şu günlerde, hem acentelerimizi bir nebze de olsa mutlu etmek hem de bir yıl boyunca can havliyle yaşadıkları koşturmacadan uzak tutmak için kampanyalarımızı 1 Haziran tarihinde başlattık. Yurt içi kampanyamızda kazanan acentelerimizi Kapadokya'da misafir edeceğiz. Kapadokya bölgesinin kadim tarihi ve inanılmaz coğrafyası eşliğinde onlarla beraber vakit geçireceğiz. Diğer yandan hepimizin çok iyi bildiği ve bir o kadar da ulaşılmaz ülke olarak görünen Küba'da onlarla olacağız. Evrensel tarihin ve mirasın önemli bir parçası olan ve yıllardır zamanın durduğu ülkeler sıralamasında en üst sıralarda olan Küba'yı acentelerimizle gezerek onlarla beraber binlerce kilometre öteden sevdiklerine selamlarımızı göndereceğiz. İlerleyen günlerde tamamlayıcı sağlık sigortaları ve tarım sigortaları konusunda da benzer kampanyalar yaparak acentelerimizi farklı coğrafyalarda davet etmeyi, beraber ticaret yaptığımız paydaşlarımızla sosyalleşmeyi artırmayı hedefliyoruz. Acente dostu Aveon Global Sigorta'da kampanyalarımızı hayata geçirmeye ve samimiyetimizi her zaman hissettirmeye devam edeceğiz.''



'İCRA ÖNCESI SÜRE VERİLMESİ PRİMLERİ OLUMLU ETKİLER

Mevzuatsal değişikliklerde icra süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan enflasyonist ortam nedeniyle varlıkların değerinde artış yaşanmaktadır. Sigorta sektörü olarak enflasyonun etkisinden doğrudan etkileniyoruz ve enflasyonun primlerde yarattığı artışa engel olamıyoruz. Lakin, primlerin artmasına sebep olan bu doğrudan etkinin dışında mevzuatsal değişiklikler ile primlerin artışını yavaşlatabilir hatta düşüş imkânı yaratabiliriz. Koru Sigorta mevzuat değişikliklerinden icra süreci ile ilgili talebimizi gündemde tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



'MALİYETLER ARTIRILMAMALI'

"Sigorta sektöründe düzenlenen mevzuatlar farklı sebeplerle sürekli iptal edilmek için yargı yoluna taşınmakta ve/ veya mevzuatlarımızda yeteri kadar net olmayan hususlar nedeniyle sigorta şirketleri ile sigortalılar/mağdurlar davalık olabilmektedir" diyen Yılmaz, "Dava sonucu kararlar sigorta şirketlerinin lehine çıkabildiği gibi aleyhine de çıkabilmektedir. Maalesef sigorta şirketlerinin aleyhine çıkan kararlar sigorta şirketlerine tebliğ edilir edilmez, vekil avukatlar tarafından şirketin ödeme yapmasına imkan tanınmadan kararlar icraya konulabilmektedir. Sektör maliyetlerini yönetmek için birçok yol ararken, çıkan kararı ödeyecek olan bir sektörün maliyetlerinin icra nedeniyle artırılmasını hakkaniyetli bulmuyoruz" açıklamasında bulundu. Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yasal mercilerin sigorta şirketlerinin aleyhine vermiş oldukları kararlarda sigorta şirketlerinin belli bir süre içinde ödemek için zaman tanımasını, şayet sigorta şirketleri bu süre içinde ödeme yapmaz ise icra işlemine başlanabilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması gerektiği görüşündeyim. Benzer süre uygulaması SGK'ya karşı açılan davalarda bulunmakta olup bunun sigorta sektörü için de uygulanması, sigorta şirketlerinin fazladan ödemiş oldukları hasar ve masrafların önüne geçeceğine inanıyoruz."



RAY'DAN 'GÜVENLI YOLCULUK' SİGORTASI

Ray Sigorta, yaz tatili öncesi seyahat planı yapanların işini kolaylaştıracak yepyeni ürünü 'Güvenli Yolculuk'u hizmete sundu. Güvenli Yolculuk sigortası, trafik sigortası olup kaskosu olmayan sigortalılara maddi koruma sağlarken, kasko poliçesi sahiplerine ise koltuk ferdi kaza teminatı limitini artırarak ek güvence veriyor. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, ürünle ilgili şu bilgileri verdi: "Nerede, ne zaman ve nasıl olacağını kestiremediğimiz, bir anda ortaya çıkan kazalar sonucu yaralanmalar, sakatlıklar ya da ölümler meydana geliyor. Başımıza gelmesi durumunda hem kendimizi hem de ailemizi etkileyebilecek risklere karşı en önemli kalkanımız ise sigorta. Sigorta yaptırarak en azından kendimizi finansal kayıplara karşı korumuş oluyoruz. Ray Sigorta olarak her ihtiyaca ve bütçeye uygun sunmuş olduğumuz ürünlerden biri de 'Güvenli Yolculuk'. Bu ürünümüzle hem beklenmedik sürprizlere karşı finansal güvence veriyor, hem de asistans hizmetlerimizle, seyahat planı yapan sigortalılarımızın araçları için ayırdıkları bütçe yükünü hafifletiyoruz. Bugün maliyeti oldukça yüksek olan araç çekici hizmeti, araç check up hizmeti, periyodik bakım, motovale, lastik değişimi, dezenfeksiyon ve yıkama gibi işlemleri ücretsiz sunuyoruz."

