Fahiş kiraya 3’lü formül! Çalışma Meclis'e taşınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönem milletvekillerinin ilk icraatlarından biri adalet alanında yapılacak düzenlemelerle ilgili olacak. Meclis tatile girmeden yasa gerektiren düzenlemeler hayata geçirilecek. Kira artışında mevcutta yüzde 25 sınırı uzatılacak, fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak. Yapılacak yasal düzenlemeyle ilgili 'hapis, adli para ya da idari para cezası' olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma devam ediyor. Konuyla ilgili, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında Başkan Tayyip Erdoğan'a detaylı bir sunum hazırlanması bekleniyor.



COVİD İZİNLERİ MASADA

Coronavirüs pandemisi döneminde binlerce mahkum izne çıkarılmış ve belirli periyotlarda sağlanan izinlerle bu süre uzatılmıştı. Açık cezaevleri izinlerinin yeniden Meclis gündeminde olması bekleniyor. 77 bin kapasiteli açık cezaevlerinde 128 bin mahkum bulunuyor. Şubat ayında Kabine toplantısında uzatma kararı alınan Covid izinleri Meclis'te yeniden değerlendirilecek.



22 KURUŞ İÇİN İCRA ŞOKU

Bursa'da dekorasyon ürünleri ticareti yapan Suat Eken, 4 bin 700 lira olan kirasının 14 bin lira çıkacağını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Bu fahiş artışı kabul etmeyen Eken, kirayı yasal oranlar çerçevesinde artırdı.



Eken, artış yaptığı kirayı her ay düzenli olarak mülk sahibinin banka hesabına gönderdi. Ancak 22 kuruş eksik olarak 7 bin 453 lira yatırınca, dükkan sahibi tarafından mahkemeye verildi. Mahkeme Eken'i haksız bularak, iş yerinin tahliyesine karar verdi.

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