THY mayıs ayı rekoru: İşte taşınan yolcu sayısı

OCAK - MAYIS 2023 TRAFİK SONUÇLARI

Ayrıca açıklamada 2022 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 29 artarak 31 milyon olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ocak-mayıs 2022 döneminde 7,8 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 49 artarak 11,6 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak - mayıs döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 7,5 puan artarak yüzde 81,1 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 80,2 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk; ocak - mayıs döneminde 2022 yılında 71,9 milyar iken, 2023 yılında yüzde 25,8 artarak 90,4 milyar olarak gerçekleşti. Ocak - mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 672,8 bin ton iken, 2023 yılında yüzde 9,6 azalarak 608,1 bin ton olarak kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan mayıs sonu itibariyle filodaki uçak sayısının da 417 olduğu bildirildi.