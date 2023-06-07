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    • Ekonomi
    • 07.06.2023 08:02
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    • 07.06.2023 08:02
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    Merkez ülke Türkiye: Ulaşım yatırımlarıyla 'Orta Koridor'un kapıları dünyaya açılacak

    Türkiye Yüzyılı'nda ulaştırma ve haberleşmede yatırımlar hız kazanacak. Yeni dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın öncelikli yatırım alanı demiryolu olacak. Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep-Osmaniye, Bandırma-Bursa-Osmaneli hızlı trenle buluşacak. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren projesi hayata geçirilecek. Yeni havalimanlarının proje ve inşaat çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul'da çalışmalar hızlandırılacak. Tamamlanan projelerle birlikte Orta Koridor'da ağırlığını artıracak Türkiye, ekonomik anlamda önemli bir katkı alacak.

    takvim.com.tr
    Merkez ülke Türkiye

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca karayollarında, demiryollarında, havayollarında ve iletişim altyapısında yatırımlar devam ederken, planlanan otoyolu projeleri tamamlanacak, demiryolu ise yeni dönemin öncelikli yatırım alanı olacak.

    LOJİSTİK ÜS HEDEFİ
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevini devralırken yaptığı açıklamada ilk etapta Aydın- Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek tamamlayacaklarını vurgulamıştı.

    Ulaştırma Bakanlığı, AK Parti'nin seçim öncesi açıkladığı "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" başlıklı beyannamesinde yer alan ulaştırma ve haberleşme altyapısında yapılacak yatırımlar ve hayata geçirilmesi hedeflenen projelerle ilgili hızla adım atması bekleniyor.

    Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefi doğrultusunda demiryollarının 2023'te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60'lara ulaştırılacak. Hızla devam edecek demiryolu yatırımları kapsamında 4 bin 244 kilometre hızlı tren hattı ve 545 kilometre konvansiyonel tren hattı inşası gerçekleştirilecek.

        YENİ HAVALİMANLARI
        Yeni havalimanı ve mevcut havalimanlarının genişletilmesi projelerine 3.2 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, havalimanı sayısı 61'e çıkacak. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı en yakın sürede tamamlanacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da bu yıl hizmete açılacak.

        4 YENİ LİMAN
        Türkıye'yi orta koridorda lojistik üs haline getirme hedefiyle, lojistik merkez sayısı 13'ten 26'ya çıkarılacak, Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli illerinde 4 yeni kuru liman yapılacak.

        Mevcut 13 lojistik merkeze ilaveten 2028'e kadar Habur, Kemalpaşa, Sivas, Karaman, Tatvan Bitlis, Mardin, Yeşilbayır İstanbul, Çerkezköy Tekirdağ, Bozüyük Bilecik, Boğazköprü Kayseri, İyidere Rize, Filyos ve Çandarlı Lojistik Merkezleri hizmete açılacak.

        KANAL İSTANBUL
        İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi trafiğinin azaltılması, seyir emniyetinin sağlanması ve ülkenin jeopolitik konumundan kaynaklı gücünün daha artması amacıyla hayata geçirilecek. Kanal İstanbul Projesi'nin bağlantı yollarına ve altyapı çalışmalarına hızla başlanacak.

            HIZLI TREN PROJELERİ
            Türkiyr Yüzyılı için 2028'e kadar İzmir-Ankara, Halkalı-Kapıkule, İstanbul Havalimanı-Çatalca, Adapazarı-Gebze-YSS-Halkalı, Karaman-Ulukışla, Adana- Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar, Aksaray-Ulukışla, Ulukışla-Yenice, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Adana- Mersin, Sivas-Erzincan, Yerköy-Kayseri, Bursa- Gemlik, Mürşitpınar-Şanlıurfa, Aliağa-Çandarlı- Bergama, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli, Çetinkaya-Malatya, Konya-Seydişehir-Antalya, Delice-Çorum, Sivas-Çetinkaya, Aksaray-Konya, Gaziantep-Şanlıurfa, Bandırma-Balıkesir ve Balıkesir-Bergama Hızlı Tren projeleri hayata geçirilecek.

            İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren açılışının 2028'e kadar yapılması hedefleniyor. Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip il sayısının ise 2053'e kadar 8'den 52'ye yükseltilmesi planlanıyor.

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