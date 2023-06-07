Merkez ülke Türkiye: Ulaşım yatırımlarıyla 'Orta Koridor'un kapıları dünyaya açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca karayollarında, demiryollarında, havayollarında ve iletişim altyapısında yatırımlar devam ederken, planlanan otoyolu projeleri tamamlanacak, demiryolu ise yeni dönemin öncelikli yatırım alanı olacak.
LOJİSTİK ÜS HEDEFİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevini devralırken yaptığı açıklamada ilk etapta Aydın- Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek tamamlayacaklarını vurgulamıştı.
Ulaştırma Bakanlığı, AK Parti'nin seçim öncesi açıkladığı "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" başlıklı beyannamesinde yer alan ulaştırma ve haberleşme altyapısında yapılacak yatırımlar ve hayata geçirilmesi hedeflenen projelerle ilgili hızla adım atması bekleniyor.
Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefi doğrultusunda demiryollarının 2023'te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60'lara ulaştırılacak. Hızla devam edecek demiryolu yatırımları kapsamında 4 bin 244 kilometre hızlı tren hattı ve 545 kilometre konvansiyonel tren hattı inşası gerçekleştirilecek.