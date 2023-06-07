İlk kabine toplantısının ardından asgari ücret, emekli ve memur zamları için harekete geçildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Milyonlarca asgari ücretli, memur, emeklinin gözü 'çalışanların yaşam kalitesini, refahını artırmanın en önemli görevi olduğunu' ifade eden yeni Bakan Işıkhan'a çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak.





11 BİN LİRA BEKLENİYOR

Bakan Işıkhan, milyonlarca asgari ücretlinin heyecanla beklediği asgari ücrete ara zam için toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Yapılacak ara zamda Temmuz'un ilk haftasında açıklanacak Haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.