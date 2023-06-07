İlk kabine toplantısının ardından asgari ücret, emekli ve memur zamları için harekete geçildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Milyonlarca asgari ücretli, memur, emeklinin gözü 'çalışanların yaşam kalitesini, refahını artırmanın en önemli görevi olduğunu' ifade eden yeni Bakan Işıkhan'a çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak.
11 BİN LİRA BEKLENİYOR
Bakan Işıkhan, milyonlarca asgari ücretlinin heyecanla beklediği asgari ücrete ara zam için toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Yapılacak ara zamda Temmuz'un ilk haftasında açıklanacak Haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.
AYLIK BAĞLANMAYANA AVANS İMKANI
EYT yasası kapsamında başvuruların büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, işlemleri tamamlanmayanlar da heyecanla bekliyor. Başvuru tarihinin üzerinden 90 gün geçmesine karşın aylık alamayanların 25 bin 520 lira avans (net asgari ücretin üç katı) talep etme hakkı bulunuyor. SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere yazılı talepte bulunmaları durumunda ilerde alacakları emekli aylığından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.
PRİM ŞARTI DEĞİŞİYOR
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, birinci dereceye gelen bütün memurlara ek göstergeden esnafın prim gün sayısının düşürülmesine kadar birçok yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacak. Bakanlık, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini hazırladı. Bakan Işıkhan'ın onayının ardından Meclis gündeminde yer alacak ilk tekliflerden biri de bu olacak. 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınırken, Bağ-Kur primlerinin 7200 güne indirilmesi sağlanacak.
Hazal ATEŞ