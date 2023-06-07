3600-4800-7200 günle prim hesabı yeniden oluşturuldu! Emeklilik sistemi sil baştan tazelendi! Yaş gün şart prim SGK tablosu...

Emeklilik tablosu sosyal güvenlik kurumları tarafından belirlenen belli kriterlere dayanıyor. Ülkeden ülkeye ve sosyal güvenlik sistemi açısından değişiklik gösterebiliyor. Emekli olmak için genellikle yaş, hizmet süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartları karşılayan kişiler, emeklilik hakkını elde ediyor ve belirli bir miktarda emeklilik aylığı alabiliyor.
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ
EYT ile başlayan süreç ev hanımlarına emeklilik ve küçük esnafın prim süresinin düşürülme çalışmasıyla devam ediyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir.
Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.