Emeklilere ikramiye tarihi verildi! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan'dan müjde! İşte ödeme tarihleri...

Başkan Erdoğan kurban bayramı ikramiyeleri için tarihi duyurdu. 2023 bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ikramiyelerini almayı bekleyen emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar...
EMEKLİYE İKRAMİYE MÜJDESİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Emeklilerin maaş ve bayram ikramiyelerinin Kurban bayramı öncesi yatacağını bildiren Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuzun çalışmalarına başlıyor. " ifadeleriin kullandı.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.