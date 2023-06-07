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    • Ekonomi
    • 07.06.2023 09:31
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    • 07.06.2023 09:31
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    Emeklilere ikramiye tarihi verildi! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan'dan müjde! İşte ödeme tarihleri...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Kurban Bayramı ikramiyeleri, 2023 yılında önceden belirlenen tarihlerde ödenecektir. Bu ikramiyeler, vatandaşların bayram coşkusunu daha da artıracak ve bayram harcamalarına destek olacaktır. Emeklilere ikramiye tarihi verildi! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan müjde! Emeklilere ikramiye tarihi verildi!

    Başkan Erdoğan kurban bayramı ikramiyeleri için tarihi duyurdu. 2023 bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ikramiyelerini almayı bekleyen emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar...

    EMEKLİYE İKRAMİYE MÜJDESİ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Emeklilerin maaş ve bayram ikramiyelerinin Kurban bayramı öncesi yatacağını bildiren Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuzun çalışmalarına başlıyor. " ifadeleriin kullandı.

    BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

        EYT'LİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

        Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.

        Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

        2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.
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