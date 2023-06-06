Borsa günü yükselişle tamamladı

Analistler yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de dış ticaret dengesi ile Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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