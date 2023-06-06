Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,49 ile elektrik oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini ifade etti.
ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle birlikte ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını belirten analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin de devam ettiğini söyledi.
Söz konusu gelişmelerle Fed'in gelecek hafta yüzde 77 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceği fiyatlanırken, bankanın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.