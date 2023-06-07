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    • Ekonomi
    • 07.06.2023 09:24
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    • 07.06.2023 09:27
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    Arpa ve buğday fiyatları kaç TL oldu? BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023 | Başkan Erdoğan açıkladı! TMO ekmeklik buğday fiyatları...

    Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2023 yılında geçerli olacak buğday alım fiyatları netlik kazandı. Buğday üreticileri ve tarım sektörü temsilcileri, açıklanan fiyatlar üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. İşte buğday alım fiyatlarıyla ilgili detaylar: Başkan Erdoğan, tarım sektörünün önemine vurgu yaparak, üreticilerin emeklerinin karşılığını adil ve güvenceli bir şekilde alması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, 2023 yılında geçerli olacak buğday alım fiyatları da açıklandı. Buna göre, kabuklu buğday için ton başına alım fiyatı 2.500 TL olarak belirlendi.

    takvim.com.tr
    Arpa ve buğday fiyatları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı!

    Buğday alım fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla yeni fiyatlar belli oldu. Peki, arpa ve buğday fiyatları ne kadar? TMO buğday fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar...

    BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi; Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyarlarını belirledik.

    TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir.
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        Umutusuz vakasınız
        Haberler Ekonomi Arpa ve buğday fiyatları kaç TL oldu? BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023 | Başkan Erdoğan açıkladı! TMO ekmeklik buğday fiyatları...
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