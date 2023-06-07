Arpa ve buğday fiyatları kaç TL oldu? BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023 | Başkan Erdoğan açıkladı! TMO ekmeklik buğday fiyatları...

Buğday alım fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla yeni fiyatlar belli oldu. Peki, arpa ve buğday fiyatları ne kadar? TMO buğday fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar...
BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi; Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyarlarını belirledik.
TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir.