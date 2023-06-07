OECD o raporu açıkladı! Türkiye ekonomisi için beklenti yükseldi! Alman ekonomisi için kötü haber

OECD yayımladığı "Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu"nda küresel düzeyde artan resesyon beklentilerine karşılık Türkiye Ekonomisi için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
Küresel ekonominin bir dönemeçten geçtiğine dikkat çekilen raporda, küresel ekonominin sürdürülebilir büyümeye ulaşmasının "uzun bir yol" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.
KÜRESEL TOPARLANMA ZAYIF OLACAK
Düşen enerji fiyatlarının, gerileyen enflasyon oranlarının, arz dar boğazlarının hafifletilmesinin, Çin ekonomisinin Kovid-19 sonrası yeniden açılmasının ve güçlü istihdamın ekonomik toparlanmaya katkıda bulunduğuna yer verilen raporda, bunun yanında söz konusu toparlanmanın geçmiş yıllara göre zayıf olacağına işaret edildi.
FAİZ ORANLARI O ALANLARI ETKİLEDİ
OECD raporunda, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyonun beklenenden daha yüksek olduğu ve yüksek faiz oranlarının, özellikle emlak ve finans piyasalarında giderek hissedildiği belirtildi.