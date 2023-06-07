OECD o raporu açıkladı! Türkiye ekonomisi için beklenti yükseldi! Alman ekonomisi için kötü haber

Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 44,8, gelecek yıl yüzde 40,8 olacağı, işsizlik oranının bu yıl yüzde 10 ve gelecek yıl yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildi.

ABD VE ÇİN EKONOMİSİ İÇİN TAHMİNLER YÜKSELTİLDİ

OECD, ABD ekonomisi ve Çin ekonomisi için 2023 büyüme tahminini 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 5,4'e yükseltti.

ALMANYA İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Örgütün Almanya için görünümü keskin bir şekilde düşürmesi dikkati çekti. Almanya için büyüme beklentisi yüzde 0,3'den "sıfır büyümeye" düşürüldü.