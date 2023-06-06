Siber tehlikelere dikkat! İşte en yaygın 5 güvenlik açığı

KOBİ'ler, siber suçlular tarafından en sık hedef alınan kuruluşlar arasında yer alıyor. Siber koruma alanında faaliyet gösteren Acronis, işletmesini bu saldırılara karşı korumak isteyen KOBİ'ler için en yaygın 5 güvenlik açığını ve bunlardan kaçınmanın yollarını sıralıyor...





-Siber güvenlik farkındalığının eksikliği: En büyük güvenlik açıklarından biri farkındalık eksikliği. Başarılı saldırıların yüzde 90'ından fazlası sosyal mühendislik yoluyla yapılan bir hata veya ihlalden kaynaklanıyor. Bu durum çalışanların bilgilendirilmesiyle azaltılabiliyor.

-Zayıf siber güvenlik politikaları: KOBİ'lerin karşılaştığı en önemli güvenlik açıklarından biri zayıf ve tahmin edilmesi kolay şifreler. Gelişmiş bir bilgisayarın büyük ve küçük harfler, rakamlar ve semboller içeren 8 karakterli bir şifreyi kırması yaklaşık bir saat sürüyor.

-Modası geçmiş yazılımlar: KOBİ'ler sıklıkla eski yazılımlarla çalışarak güvenliklerinde açıklar yaratıyor. Yazılımı düzenli güncellemek, işletmeyi güvende tutmanın en iyi yollarından biri.

-Fiziksel güvenlik politikalarının eksikliği: Örneğin Wi-Fi ağları, zayıf ve kolay keşfedilen şifreler nedeniyle sıklıkla erişilebilir durumda. Kilitli olmayan bilgisayarlar da şirketi tehlikelere açık hale getirir çünkü ofise giren herkes değerli ve gizli bilgilere kolaylıkla erişebilir.

-Güvenli bulut hizmetlerinin eksikliği: En önemli güvenlik açıklarından biri de güvenli bulut hizmetlerinin olmaması. Birçok KOBİ, şifreleri tekrar tekrar kullanarak ve iki faktörlü kimlik doğrulamasından vazgeçerek bulut hizmetlerini güvence altına almıyor. Bu durum saldırganların altyapıya sızmasını kolaylaştırıyor.

PETROLDEN 2.4 TRİLYON DOLAR

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği arz endişeleriyle petrol fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı 2022'de dünyanın halka açık en büyük 8 petrol şirketinin toplam geliri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artarak 2.4 trilyon doları aştı.