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    • Ekonomi
    • 12.06.2023 16:14
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    • 12.06.2023 16:14
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    FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI 2023! Forte halka arz kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?

    Son günlerde şirketlerin halka arz sonuçları hakkında bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor. Forte, halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapmıştı. Bu bağlamda Forte halka arz başvurusu yapan vatandaşlar tarafından sonuçlar sorgulanıyor. Peki, Forte halka arz sonuçları açıklandı mı? Forte halka arz kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI 2023!

    Forte halka arz sonuçlar için araştırmalar hız kazanırken vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Forte halka arz sonuçları açıklandı mı? Forte halka arz kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan ve 8-9 Haziran tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Forte halka arz sonuçları belli oldu. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arzının büyüklüğü 266 milyon TL olarak açıklandı.

    FORTE HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

    Halka arzı sırasında toplamda 22 milyon adet lot (hisse adedi) dağıtılacak. Aynı zamanda şirket, hisselerini 32,84% oranında halka arz etmiş olacak.

        FORTE HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        8-9 Haziran tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Forte halka arzın 14-15 Haziran'da Borsa İstanbul'da "FORTE" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI 2023! Forte halka arz kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?
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