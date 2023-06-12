Forte halka arz sonuçlar için araştırmalar hız kazanırken vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Forte halka arz sonuçları açıklandı mı? Forte halka arz kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan ve 8-9 Haziran tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Forte halka arz sonuçları belli oldu. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arzının büyüklüğü 266 milyon TL olarak açıklandı.
FORTE HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Halka arzı sırasında toplamda 22 milyon adet lot (hisse adedi) dağıtılacak. Aynı zamanda şirket, hisselerini 32,84% oranında halka arz etmiş olacak.