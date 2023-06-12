FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan ve 8-9 Haziran tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Forte halka arz sonuçları belli oldu. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arzının büyüklüğü 266 milyon TL olarak açıklandı.