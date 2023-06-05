Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı açıkladı: Kurban Bayramı için kurban tarifesi hazır!

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaşların canlı kilo fiyatının 140-160 lira arasında olduğunu söyledi.

Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin lira, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin lira arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin lira olacak" dedi.

10 MİLYAR DOLARLIK PASTA

Türk müteahhitler, Suudi Arabistan'da ilk aşamada yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş üstlenmeyi hedefliyor. Türk Müheahhitler Birliği (TMB) üyeleri, Saudi Aramco yetkilileriyle Ankara'daki 'Suudi Arabistan'da İş Fırsatları' etkinliğinde bir araya geldi. TMB Başkanı Erdal Eren, Saudi Aramco'nun hayata geçirmeyi planladığı projelerin Türk firmalarına tanıtılarak iş birliği imkanlarının araştırıldığını, daha detaylı görüşmeler için yaz döneminde ülkeye yeni bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenlenmesi kararının alındığını ifade etti.

SATIŞLAR GAZA BASTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen ay yüzde 70.9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs'ta otomobil satışları yüzde 68.5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 79.9 yükselişle 24 bin 138'e ulaştı. Böylece otomotiv satışlarındaki rekor serisi Mayıs'ta da devam etti.



Binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 18 bin 844 adetle Fiat ilk sırayı aldı. 10 bin 671 adetle Opel, 9 bin 954 satışla Peugeot izledi.

Geçen ay Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı. Mayıs'ta ultra lüks F segmentte yüzde 181.6 artışla 535, lüks E segmentte yüzde 42 artışla 2 bin 336 otomobil satıldı. Mayıs ayında 96 Porsche, 86 Maserati, 57 Lexus, 32 Jaguar, 5 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.



TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PAZAR OLDU

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Mayıs'taki satış rakamıyla Fransa ve İtalya'nın ardından dünyada en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başardık" dedi. İlk 5 ayda elde elde ettikleri 34 bin 457 adetlik satışla, 2022'nin toplamında yaptıkları 32 bin 666 adetlik satışı geride bıraktıklarını aktaran Reyhanoğlu, "57 bin adetlik satış hedefimizi yükselttik" diye konuştu.