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    • Ekonomi
    • 05.06.2023 10:02
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    • 05.06.2023 10:07
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    Son dakika: Enflasyon gerilemeye devam ediyor! 17 ayın en düşük seviyesi | TÜİK Mayıs 2023 enflasyon oranı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04; yıllık bazda ise yüzde 39,59 oldu.

    17 ayın en düşük seviyesi! TÜİK açıkladı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04; yıllık bazda ise yüzde 39,59 oldu.

    Buna göre, TÜFE'deki değişim mayıstabir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

    Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

    Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,94 olarak gerçekleşti.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Enflasyon gerilemeye devam ediyor! 17 ayın en düşük seviyesi | TÜİK Mayıs 2023 enflasyon oranı
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