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    • Ekonomi
    • 06.06.2023 08:50
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    • 06.06.2023 08:50
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    SGK o kişiler için yeşil ışık yaktı! 2001-2002-2008 sonrası iş girişi yapılanlar dikkat! 5 yıl erken emeklilik ediyor!

    1 milyon kişiyi sevindirecek müjde geldi. Verilen müjdeye göre prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriliyor. Bu gelişmenin akabininde emeklilik tablosu sil baştan şekillenecek ve böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek. Bu düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve prim ödeme gün sayısı 9 bin günden 7,200 güne inecek.

    1999, 2000, 2005 sonrası işe girenler dikkat!

    1 milyon kişiyi ilgilendiren sevindirici bir müjde geldi. Seçimlerin ardından yapılacak düzenleme ile o kişiler daha kısa bir sürede emekli olma imkanına sahip olacak. Bu müjdeyle birlikte prim ödeme süresinin kısalması ve prim şartlarının hafifletilmesi, bir milyondan fazla kişinin emeklilik hayallerine daha hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik tablosu sil baştan şekillenecek. Kısmi emeklilik ve son 3.5 yıl kuralı da değişecek. Sistemden isteğe bağlı sigorta ödeyenler de yararlanacak.

    SÜRE DÜŞÜYOR

    Mevcut durumda, Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9000 gün (25 yıl) prim ödeme şartı bulunuyor. Ancak yeni düzenleme ile bu şart 7200 gün (20 yıl) olarak revize edilecek.

    Böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar, daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.

        Bu düzenleme, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak sosyal güvenlik sistemine daha erken katılmalarını ve emekli maaşı almalarını sağlamayı amaçlıyor.

        KISMİ EMEKLİLİK DÜŞECEK

        Prim eşitliğinin sağlanması sonrasında Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne düşecek. Şu anda Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler en az 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorunda. SSK'da ise kısmi emeklilik şartları 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor.

        Eşitlik sağlandığında Bağ-Kur'lular açısından da kısmi emeklilik şartları 25 yıl 4500 güne inecek. Ayrıca iki kurumda da çalışanlar açısından son 3.5 yılda 1261 gün çalışma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.

            Mevcut durumda bir Bağ-Kur'lunan SSK'dan emekli olabilmesi için son 7 yıllık sigortalılık süresinde 3.5 yıl yani 1261 gün 4A (SSK) olarak çalışması gerekiyor. İki kurum arasında prim farkı kalmadığında böyle bir zorunlulukta ortadan kalkacak. Sigortalı hangi kurumdan olursa olsun 7200 günü tamamladığında emekli olabilecek.
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            Haberler Ekonomi SGK o kişiler için yeşil ışık yaktı! 2001-2002-2008 sonrası iş girişi yapılanlar dikkat! 5 yıl erken emeklilik ediyor!
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