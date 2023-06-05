SGK o kişiler için yeşil ışık yaktı! 2001-2002-2008 sonrası iş girişi yapılanlar dikkat! 5 yıl erken emeklilik ediyor!

1 milyon kişiyi ilgilendiren sevindirici bir müjde geldi. Seçimlerin ardından yapılacak düzenleme ile o kişiler daha kısa bir sürede emekli olma imkanına sahip olacak. Bu müjdeyle birlikte prim ödeme süresinin kısalması ve prim şartlarının hafifletilmesi, bir milyondan fazla kişinin emeklilik hayallerine daha hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik tablosu sil baştan şekillenecek. Kısmi emeklilik ve son 3.5 yıl kuralı da değişecek. Sistemden isteğe bağlı sigorta ödeyenler de yararlanacak.
SÜRE DÜŞÜYOR
Mevcut durumda, Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9000 gün (25 yıl) prim ödeme şartı bulunuyor. Ancak yeni düzenleme ile bu şart 7200 gün (20 yıl) olarak revize edilecek.
Böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar, daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.