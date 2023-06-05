SGK o kişiler için yeşil ışık yaktı! 2001-2002-2008 sonrası iş girişi yapılanlar dikkat! 5 yıl erken emeklilik ediyor!

1 milyon kişiyi ilgilendiren sevindirici bir müjde geldi. Seçimlerin ardından yapılacak düzenleme ile o kişiler daha kısa bir sürede emekli olma imkanına sahip olacak. Bu müjdeyle birlikte prim ödeme süresinin kısalması ve prim şartlarının hafifletilmesi, bir milyondan fazla kişinin emeklilik hayallerine daha hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik tablosu sil baştan şekillenecek. Kısmi emeklilik ve son 3.5 yıl kuralı da değişecek. Sistemden isteğe bağlı sigorta ödeyenler de yararlanacak.