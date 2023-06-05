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    • Ekonomi
    • 05.06.2023 11:25
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    • 05.06.2023 11:26
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    Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz zammıyla dul maaşları kaç TL olacak? Dul maaşı alana kaç TL ikramiye yatacak?

    5 aylık enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte dul ve yetim maaşları hakkında aramalar hız kazandı. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Geriye tek veri kaldı. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz zammıyla dul maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni hesaplama haberimizde...

    takvim.com.tr
    Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak 2023?

    Dul ve yetim maaşı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz zammıyla dul maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...

    2023 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şartlar arasındadır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

    Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

        Dul ve yetim aylığı maaşlarını emekli maaşına göre belirlenmektedir. En düşük sınırdan emekli aylığı alanların dul ve yetim aylığı ödemesi %36.66 oranında arttı. Son gelen artış ile birlikte en düşük maaşı 5 bin 500 lira olan emekli aylığı 7.500 TL oldu. Buna göre alt sınırdan maaş alan vefat eden sigortalının eşine zamdan önce 2 bin 250 TL ödeme yapılırken artış sonrası 3.750 TL ödeme gerçekleşecek..

        DUL VE YETİM MAAŞ İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI?

        İkramiyelerde yapılan ödemeler 1.100 TL iken gelen zamlarla beraber 2 bin TL olarak belirlendi. Dul ve yetim aylıklarına da yüzde 82 oranında zam yansıması yapılacak. Yüzde 75 ölüm aylığı alan veya Nisan ayında bu ödeme bağlanacak olanlar toplamda 3 bin TL ikramiye ödemesinden faydalanırken bu ödeme aylık oranı yüzde 50 olanlara ise 2.000, yüzde 25 olanlara ise 1.000 TL ödeme yapılacaktır.
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        Haberler Ekonomi Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz zammıyla dul maaşları kaç TL olacak? Dul maaşı alana kaç TL ikramiye yatacak?
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