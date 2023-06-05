Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz zammıyla dul maaşları kaç TL olacak? Dul maaşı alana kaç TL ikramiye yatacak?

Dul ve yetim maaşı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz zammıyla dul maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...
2023 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şartlar arasındadır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.