Kadınlara daha çok kolaylık: Çalışan anneye uzaktan çalışma imkanı artırılacak!

Hükümet, ev kadınlarına emeklilikte destek sözü verirken; 10 milyon çalışan kadının yaşamını kolaylaştıracak yeni adımlar da atılacak. Hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadınlara uzaktan, kısmi çalışma imkanları artırılacak.

İş kurma ve geliştirme süreçleri kolaylaştırılacak, e-ticaret platformlarında yer almaları teşvik edilecek, finansman kaynaklarına erişim kolaylaştırılacak.





PRİMLER DEVLETTEN

Çalışanlara emzirme parasından gece çalışmaya, doğum yardımından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda sunulan imkanlar güçlendirilecek.

Emzirme ödeneği 520 liraya çıkarken, doğum iznindekilerin primini devlet karşılıyor. 3 çocuğu olan 6 yıl erken emekli olurken, ilk çocuk için 400, ikincisine 500, üçüncü ve diğerleri için de 600 lira doğum yardımı ödeniyor. Ev hizmetlerinde ay içinde çalışma gün sayısı 10 ve daha fazla olanlar analık sigortası kapsamında yer alıyor.