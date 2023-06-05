Eksik primi olana emeklilik yolu! Şartlar değişecek mi? Toplu ödeme imkanı var mı? Para iadesi kimlere yapılır?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara emeklilik yolu açılırken, prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yapıyor. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. İşte bu kişilerin merak ettiği soruların yanıtları...





EKSİK PRİMİ TAMAMLAMAK İÇİN HANGİ YOLLARA BAŞVURULMALI?

Çalışma fırsatı olmayanlar için borçlanma, ihya, isteğe bağlı sigorta imkanları var. Doğum, askerlik, avukatlık stajı gibi süreler için borçlanma hakkı olanlar ihtiyacı kadarını ödeyerek prim kazanabiliyor. Bağ-Kur prim borcu nedeniyle silinen hizmet süreleri varsa, bunların tamamı ihya ile kazanılabiliyor.