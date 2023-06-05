Eksik primi olana emeklilik yolu! Şartlar değişecek mi? Toplu ödeme imkanı var mı? Para iadesi kimlere yapılır?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara emeklilik yolu açılırken, prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yapıyor. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. İşte bu kişilerin merak ettiği soruların yanıtları...
EKSİK PRİMİ TAMAMLAMAK İÇİN HANGİ YOLLARA BAŞVURULMALI?
Çalışma fırsatı olmayanlar için borçlanma, ihya, isteğe bağlı sigorta imkanları var. Doğum, askerlik, avukatlık stajı gibi süreler için borçlanma hakkı olanlar ihtiyacı kadarını ödeyerek prim kazanabiliyor. Bağ-Kur prim borcu nedeniyle silinen hizmet süreleri varsa, bunların tamamı ihya ile kazanılabiliyor.
İSTEĞE BAĞLIDA TOPLU ÖDEME İMKANI VAR MI?
Prim kazanmanın bir yolu da isteğe bağlı sigorta. Burada önümüzdeki dönemi toplu ödeme imkanı yok. Aydan aya ödeme yapılarak primler tamamlanabiliyor. Ancak geçmiş bazı süreler toplu ödenebiliyor. Mevzuata göre, isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini 1 yıl içinde ödemesi gerekiyor.
Bu sürede ödenmeyen primler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Bu sürelere ihtiyacı olanlar, ödeme zamanı devam eden süreleri parasını yatırarak kazanabilir. Hatta burada yapılandırma kolaylığı var. Örneğin; isteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendi yatırıp Mart'ta başvuranlar Nisan 2022'den yıl sonuna kadar olan prim borçlarını yapılandırma kapsamında ödeme imkanı elde etti. Kısmi süreli çalışanlar da ay içerisinde eksik kalan günlerini yine aynı kapsamda kazanabilir.