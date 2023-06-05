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    • Ekonomi
    • 04.06.2023 15:47
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    • 05.06.2023 08:44
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    Haziran ayında evde bakım maaşı alana sigorta yapılacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı! 5-6-7-8 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Yüzbinlerce insanın faydalandığı evde bakım maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki, Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    5-6-7-8 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Evde bakım maaşı yeni ayla birlikte en çok araştırılan konulardan biri oldu. "Evde bakım maaşı hangi illerde yattı" sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI ALANLAR SİGORTALI OLACAK MI?

    A haberde yer alan habere göre yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak.

    Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürütüyor.

    HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

        TEMMUZ AYINDA ZAMLANACAK

        Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan, bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar destekleniyor.

        Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak.

        HANE GELİRİNE BAKILIYOR

        Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor.

        Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Sağlık raporunda mutlaka "ağır engelli" ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara evde bakım maaşı ödenmiyor.
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        Haberler Ekonomi Haziran ayında evde bakım maaşı alana sigorta yapılacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı! 5-6-7-8 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!
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