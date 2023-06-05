Haziran ayında evde bakım maaşı alana sigorta yapılacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı! 5-6-7-8 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

Evde bakım maaşı yeni ayla birlikte en çok araştırılan konulardan biri oldu. "Evde bakım maaşı hangi illerde yattı" sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI ALANLAR SİGORTALI OLACAK MI?
A haberde yer alan habere göre yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak.
Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürütüyor.
HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.