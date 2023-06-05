Haziran ayında evde bakım maaşı alana sigorta yapılacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı! 5-6-7-8 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLAR SİGORTALI OLACAK MI?



A haberde yer alan habere göre yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak.

Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürütüyor.