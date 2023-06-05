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    • Ekonomi
    • 05.06.2023 08:22
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    • 05.06.2023 08:23
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    En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? TÜİK 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu 2023? 5 Haziran Memur emekli zam farkı kaç TL oldu?

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekliler arama motorlarına yönelecek. "5 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş zamları belli oldu mu?" Soruları şimdiden merak ediliyor. İşte son hesaplamalar...

    takvim.com.tr
    TÜİK 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu 2023?

    Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli maaş zammı araştırılmaya başlandı. Peki, 5 Haziran Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? İşte detaylar...

    MEMUR MAAŞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada enflasyona karşı gerekli adımları atacaklarını ifade ederek en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkardıklarına vurgu yaptı.



    Maaşları daha da arttırmanın çalışmalarını yaptıklarına dikkat çeken Erdoğan "Memurların en düşük maaşını Temmuz'da 22 bin liraya yükseltme sözünü verdik." dedi. Açıklamasının devamında ise " Emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız gereken adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

        ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU?

        Memur ve emekli maaşı zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.


        4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için belirleyici rol oynuyor.

        Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı da netlik kazanacak.
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        Haberler Ekonomi En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? TÜİK 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu 2023? 5 Haziran Memur emekli zam farkı kaç TL oldu?
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