En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? TÜİK 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu 2023? 5 Haziran Memur emekli zam farkı kaç TL oldu?

Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli maaş zammı araştırılmaya başlandı. Peki, 5 Haziran Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada enflasyona karşı gerekli adımları atacaklarını ifade ederek en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkardıklarına vurgu yaptı.
Maaşları daha da arttırmanın çalışmalarını yaptıklarına dikkat çeken Erdoğan "Memurların en düşük maaşını Temmuz'da 22 bin liraya yükseltme sözünü verdik." dedi. Açıklamasının devamında ise " Emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız gereken adımları atacağız." ifadelerini kullandı.