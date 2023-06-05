En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? TÜİK 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu 2023? 5 Haziran Memur emekli zam farkı kaç TL oldu?

Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli maaş zammı araştırılmaya başlandı. Peki, 5 Haziran Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? İşte detaylar...