Ekonomide yol haritası çizildi: Temel hedef refahı yükseltmek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek görevi devralarak 5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine geçti. "Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" diyerek bayrağı devralan Şimşek, 'toplumsal refahı yükseltmek; kurala dayalı ekonomi, uluslararası normlara uygunluk; kurumsal kapasite, kalitenin güçlenmesi; yüksek büyüme için mali disiplin; tek haneli enflasyon; eşgüdüm, güçlü bir koordinasyon' olmak üzere 6 başlıkta ekonominin rotasını çizdi.





OVP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Görevini Nureddin Nebati'den devralan Şimşek, bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğini dile getirdi. Hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, refaha ulaşmamızda anahtar olacak. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz" dedi. Şimşek, vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.