Ekonomide yol haritası çizildi: Temel hedef refahı yükseltmek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek görevi devralarak 5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine geçti. "Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" diyerek bayrağı devralan Şimşek, 'toplumsal refahı yükseltmek; kurala dayalı ekonomi, uluslararası normlara uygunluk; kurumsal kapasite, kalitenin güçlenmesi; yüksek büyüme için mali disiplin; tek haneli enflasyon; eşgüdüm, güçlü bir koordinasyon' olmak üzere 6 başlıkta ekonominin rotasını çizdi.
OVP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Görevini Nureddin Nebati'den devralan Şimşek, bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğini dile getirdi. Hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, refaha ulaşmamızda anahtar olacak. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz" dedi. Şimşek, vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.
TÜRKİYE'YE GÜVEN ARTACAK
Bakanlıklar, kurumlarla güçlü koordinasyon ve eşgüdüm vurgusu yapan Şimşek, "Atacağımız her adım, aldığımız her karar Türkiye'ye duyulan güvenin artması, istikrarın güçlenmesi açısından önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız" şeklinde konuştu.
AJANDA YOĞUN
Bakan Şimşek'in ajandasında enflasyon, faiz, kur korumalı mevduat (KKM) hesabı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı, ödemeler dengesi, para politikası olmak üzere birçok önemli başlık var. Şimşek'in bakan koltuğuna oturmasının ardından faiz politikasına nasıl devam edileceği piyasa tarafından yakından takip edilecek.
İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Haziran'da yapılacak. Şimşek'in hem asgari ücret hem de memura, emekliye zam konusunda nasıl bir tutum alacağı da merak ediliyor. Mayıs sonu itibariyle 2.5 trilyon liraya gelen KKM hesaplarının kademeli olarak azaltılabileceği dile getirilirken, bu konuda atılacak adımlar da yakından izlenecek. Orta direği güçlendirecek büyüme modeline geçilirken, büyükşehirlerde en çok dile getirilen yüksek kiralar, fiyatlardaki artışlar ve enflasyonla mücadele öncelikler arasında yer alacak.