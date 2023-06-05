Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ekonomide yol haritası çizildi: Temel hedef refahı yükseltmek!

    Şahlanış döneminin kabinesi belli oldu. Yeni kabine uzman kişilerden oluştu. Ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek ‘Toplumsal refahı yükseltmek temel hedefimiz’ mesajını verdi.

    Takvim
    Hazal Ateş
    Temel hedef refahı yükseltmek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek görevi devralarak 5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine geçti. "Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" diyerek bayrağı devralan Şimşek, 'toplumsal refahı yükseltmek; kurala dayalı ekonomi, uluslararası normlara uygunluk; kurumsal kapasite, kalitenin güçlenmesi; yüksek büyüme için mali disiplin; tek haneli enflasyon; eşgüdüm, güçlü bir koordinasyon' olmak üzere 6 başlıkta ekonominin rotasını çizdi.



    OVP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
    Görevini Nureddin Nebati'den devralan Şimşek, bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğini dile getirdi. Hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, refaha ulaşmamızda anahtar olacak. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz" dedi. Şimşek, vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.



    TÜRKİYE'YE GÜVEN ARTACAK
    Bakanlıklar, kurumlarla güçlü koordinasyon ve eşgüdüm vurgusu yapan Şimşek, "Atacağımız her adım, aldığımız her karar Türkiye'ye duyulan güvenin artması, istikrarın güçlenmesi açısından önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız" şeklinde konuştu.



    AJANDA YOĞUN
    Bakan Şimşek'in ajandasında enflasyon, faiz, kur korumalı mevduat (KKM) hesabı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı, ödemeler dengesi, para politikası olmak üzere birçok önemli başlık var. Şimşek'in bakan koltuğuna oturmasının ardından faiz politikasına nasıl devam edileceği piyasa tarafından yakından takip edilecek.

    İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Haziran'da yapılacak. Şimşek'in hem asgari ücret hem de memura, emekliye zam konusunda nasıl bir tutum alacağı da merak ediliyor. Mayıs sonu itibariyle 2.5 trilyon liraya gelen KKM hesaplarının kademeli olarak azaltılabileceği dile getirilirken, bu konuda atılacak adımlar da yakından izlenecek. Orta direği güçlendirecek büyüme modeline geçilirken, büyükşehirlerde en çok dile getirilen yüksek kiralar, fiyatlardaki artışlar ve enflasyonla mücadele öncelikler arasında yer alacak.



        İŞ DÜNYASINDAN GÜVENOYU
        ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO BAŞKANI: Yeni kabineyi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmaya odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olarak görüyoruz. Ekonomide Cumhuriyetimiz için 2023 startını yapacak bir ekip göreve geldi. Önümüzdeki 5 yılı 'ekonomide dünya birinci liginin kalıcı oyuncusu' olacağımız bir fırsata çevirmeliyiz.



        NAİL OLPAK/DEİK BAŞKANI: Bakanlarımızla pozitif gündem odaklı bir iş birliği içerisinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.



        MUSTAFA GÜLTEPE/ TİM BAŞKANI: Yeni kabinede ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen, gerek yurt içinde gerekse uluslararası arenada güven duyulan isimlerden oluşmasından memnuniyet duyduk. Ülkemizin daha fazla ihracat yapması için omuz omuza çalışacağız.



            MAHMUT ASMALI/ MÜSİAD BAŞKANI:
            Ticaret Bakanlığı'na getirilen eski genel başkanımız Ömer Bolat'a ve yeni kabinede görev alan tüm bakanlara başarılar
            diliyorum. İstiklal ve istikbalin yüzyılı hayırlı olsun.

            ORHAN AYDIN/ ASKON BAŞKANI:
            Kadroların ince eleyip sık dokunarak oluşturulduğu aşikar. Omuzlarında yük ağır, sorumlulukları büyük, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam.

            BENDEVİ PALANDÖKEN/TESK BAŞKANI: Her birinin ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli katkı sağlayacağına inancımız sonsuz.



            KARADENİZ'DE 30 KUYU DAHA AÇILACAK
            Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın görevi süresince Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Dev projeler sürerken, petrol ve gaz aramaları hız kazanacak. Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci fazda 30 kuyu daha açılması planlanıyor.



            YOLLARA 32.5 MİLYAR DOLAR YATIRIM
            Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirilmesiyle yollarda yatırım hizmetleri katlanarak artacak. 32.5 milyar dolar yatırımla 2053'e kadar otoyol ağı 9 bin 160, bölünmüş yol ağı 38 bin 942 kilometreye çıkarılacak.



                ÜRETİCİYİ KORUMA SEFERBERLİĞİ
                Geçen dönem Bakan Yardımcılığı yapan İbrahim Yumaklı, yeni kabinede Tarım Bakanlığı görevini üstlendi. Vahit Kirişci'den görevi devralan Yumaklı, ucuz gıda ve çiftçinin refah seferberliğini sağlamak için yoğun bir mesaiye başlayacak.



                ÇALIŞANLAR-EMEKLİLER İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR
                Çalışma Bakanlığı'na getirilen Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili olarak "Yüzyılın Sosyal Politikaları"nın belirlenmesinde etkin bir isim oldu. Işıkhan, memur, emekli, işçi gibi tüm kesimleri yakından ilgilendiren kararlara imza atacak.



                İLK MESAJ AFET BÖLGESİNE
                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Mehmet Özhaseki, görevi İstanbul Milletvekili Murat Kurum'dan devraldı. İlk açıklamasında depremzedelere seslenen Bakan Özhaseki, "Deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz" dedi. Ülke olarak depremlerde bugüne kadar 140 bine yakın insanın kaybedildiğini hatırlatan Özhaseki, "Eğer bizler bu konuda hazırlıklı olabilirsek, ileriye doğru adımlar atabilirsek kendimizi bu sıkıntılardan kurtarırız" diye konuştu.



                    AŞIRI FİYAT ARTIŞLARI SON BULACAK
                    Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Ömer Bolat, görevini Mehmet Muş'tan devraldı. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir ekonomi ve halkın refah ile mutluluğu için çok çalışacaklarına işaret eden Bolat, "Temel hedefimiz, üretim ve ticareti artırmak. Dünyayı 2-2.5 yıl kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız. Fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir" dedi.



                    MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ...
                    Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, devir teslim töreni ile göreve başladı. Bakanlığı devreden Bursa Milletvekili Mustafa Varank, salona girdikten sonra gördüğü kalabalığa ilişkin, "Gitmemizi bekliyormuş herkes" diyerek katılımcılara tebessüm ettirdi. Kacır da "Çıta çok yüksek, bunun farkındayız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin desteğiyle, Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışı ve milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı
                    Haberler Ekonomi Ekonomide yol haritası çizildi: Temel hedef refahı yükseltmek!
                        loading
                        SON DAKİKA