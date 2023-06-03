Çıraklık yapana emeklilik formülü! Çalışmadan kimler yararlanabilir? Maaş yolu nasıl açılacak?

EYT yasası 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere emeklilik yolunu açtı. Yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlamak yeterli sayıldı.
Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi. Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık süreleri için sağlık ve iş kazası sigortası ödeniyor. Dolayısıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor. Bu nedenle staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, bu sürede ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.
2 İSTİSNA VAR
Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.
BİLGİN SİNYALİ VERDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama çıraklık yapanları heyecanlandırdı. Bilgin, "Staj bir mağduriyet değil. Onlarla kimse bir iş akdi yapmıyor. Bu sebeple onların iş emeklilik primleri ödenmemiş oluyor. O yüzden mağduriyetten
bahsedilemez. Çıraklıkta ise farklı bir durum mevcut. Bu sebeple çıraklığa yönelik çalışmalarımız var" dedi.