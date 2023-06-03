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    Çıraklık yapana emeklilik formülü! Çalışmadan kimler yararlanabilir? Maaş yolu nasıl açılacak?

    8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara EYT kapsamında emeklilik yolu açılırken, çıraklık yapanlara yönelik hazırlık da merakla bekleniyor. İşte haberin detayları...

    Çığıl Ön Yener
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    Çıraklık yapana emeklilik formülü

    EYT yasası 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere emeklilik yolunu açtı. Yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlamak yeterli sayıldı.

    Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi. Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık süreleri için sağlık ve iş kazası sigortası ödeniyor. Dolayısıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor. Bu nedenle staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, bu sürede ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.



    2 İSTİSNA VAR
    Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.



    BİLGİN SİNYALİ VERDİ
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama çıraklık yapanları heyecanlandırdı. Bilgin, "Staj bir mağduriyet değil. Onlarla kimse bir iş akdi yapmıyor. Bu sebeple onların iş emeklilik primleri ödenmemiş oluyor. O yüzden mağduriyetten
    bahsedilemez. Çıraklıkta ise farklı bir durum mevcut. Bu sebeple çıraklığa yönelik çalışmalarımız var" dedi.

        BORÇLANMA İMKANI
        Yeni kabinenin belli olmasının ardından bu konuda atılacak adım merakla bekleniyor. Bu kişilere düzenleme kapsamında borçlanma imkanı verilmesi söz konusu olabilecek. Beklenen olursa, çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemler için borçlanma yaparak, söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek, işe başlangıç tarihi yapabilecek. Böylece çıraklık yapanların işe başlangıç tarihleri geriye çekilecek.



        KİMLER YARARLANIR?
        Yani beklenen düzenleme gelirse, çıraklık sürelerinin sigorta süresi sayılması için borçlanma yapılması yetecek. Çıraklığını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar, borçlanma yaparak sigorta başlangıcını çıraklık tarihi yapabilecek. Bu sayede EYT yasası kapsamına girebilecek. Yapılacak düzenlemeden yararlanmak için geçmişte çıraklık yapmış olmak yetmeyecek. Bu dönemde çıraklık sigortasının yapılmış ve kısa vadeli sigorta kollarına priminin yatırılmış olmasına bakılacak. Çıraklık sigortası yapılmış ve primi yatırılmış kişiler yapılcak düzenlemeden yararlanabilecek.

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        Haberler Ekonomi Çıraklık yapana emeklilik formülü! Çalışmadan kimler yararlanabilir? Maaş yolu nasıl açılacak?
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