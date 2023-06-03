Çıraklık yapana emeklilik formülü! Çalışmadan kimler yararlanabilir? Maaş yolu nasıl açılacak?

EYT yasası 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere emeklilik yolunu açtı. Yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlamak yeterli sayıldı.

Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi. Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık süreleri için sağlık ve iş kazası sigortası ödeniyor. Dolayısıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor. Bu nedenle staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, bu sürede ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.