1999-2000-2008 sonrası sigorta girişi yapılanlara müjde! Başlangıcı 6 yıl öne çeken detay ortaya çıktı! Yaş gün prim yıl şartı

Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Her bir sigorta kolu için erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallar bulunuyor. Bu durum emeklilik planlaması yaparken dikkate alınması gereken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi çalışanın bağlı olduğu sigorta kolu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor. Bazı durumlarda emeklilik tarihi 6 yıla kadar geri çekilebiliyor.