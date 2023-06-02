1999-2000-2008 sonrası sigorta girişi yapılanlara müjde! Başlangıcı 6 yıl öne çeken detay ortaya çıktı! Yaş gün prim yıl şartı

Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Her bir sigorta kolu için erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallar bulunuyor. Bu durum emeklilik planlaması yaparken dikkate alınması gereken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi çalışanın bağlı olduğu sigorta kolu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor. Bazı durumlarda emeklilik tarihi 6 yıla kadar geri çekilebiliyor.
BAŞLANGICI 6 YIL GERİYE ÇEKİLİYOR
Doğum borçlanması annelerin doğum yaptıkları süreyi emeklilik sürelerine eklemelerine olanak sağlamaktadır. Askerlik borçlanması ise askerlik hizmetinin prim günlerine eklenmesine imkan vermektedir. Bunun yanı sıra, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden kişiler malulen emeklilik hakkından yararlanabilirler.
Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik durumunu değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.
Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir.