Borsa günü yükselişle tamamladı!

Bankacılık endeksi yüzde 2,58 ve holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,00 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,33 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçebileceği belirtiliyor.