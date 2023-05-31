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    • Ekonomi
    • 01.06.2023 00:18
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    • 01.06.2023 00:47
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    Son dakika: BOTAŞ duyurdu! Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi

    Son dakika haberi... Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    Doğal gazda haziran tarifesinde değişiklik yok

    BOTAŞ'ın internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.



    Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

    Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.



    "AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI"
    Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.



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    Haberler Ekonomi Son dakika: BOTAŞ duyurdu! Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
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