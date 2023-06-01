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    • Ekonomi
    • 01.06.2023 10:05
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    • 01.06.2023 10:05
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    Bankalarda aniden uçtu barut fıçısı gibi! 32 günlük net kazancı... Kenarda köşede 50.000 TL'si olanlar müjde yaşadınız!

    Mevduat hesapları, birikim yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu hesaplar, yatırımcıların paralarını belirli bir süre boyunca bankalara mevduat olarak yatırarak faiz geliri elde etmelerini sağlıyor. Risksiz ve güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilen mevduat hesapları, finansal hedeflerine ulaşmak isteyen bireyler için önemli bir araç haline gelmiştir. Mevduat hesapları, bankalar arasındaki rekabet doğrultusunda farklı faiz oranları sunabilmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar için mevduat faiz oranları düzenli olarak güncellenmektedir. Bankalar, yatırımcıları kendilerine çekmek ve daha fazla mevduat toplamak amacıyla cazip faiz oranları sunma yoluna gidebilmektedir. Bu rekabet avantajı, yatırımcılara daha yüksek getiriler elde etme imkanı sağlamaktadır.

    Bankaların mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Bankaların mevduat faiz oranları mayıs ayının sonuyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Mevduat hesabı açacak olanlar ya da mevcut hesaplarını değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean takip ediyor. Vatandaşlar mevcut parasının 32 günlük faizini öğrenerek birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Mevduat hesapları risksiz bir yatırım yöntemi olarak birikim yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek oluyor.

    AKBANK

    Faiz Oranı
    %30,00
    Net Getiri
    1.249,32 TL
    Vade Sonu Ödeme
    51.249,32 TL

    ALTERNATİF BANK

    Faiz Oranı
    %33,00
    Net Getiri
    1.374,25 TL
    Vade Sonu Ödeme
    51.374,25 TL

        QNB FİNANSBANK

        Faiz Oranı
        %25,50
        Net Getiri
        1.061,92 TL
        Vade Sonu Ödeme
        51.061,92 TL

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı
        %16,00
        Net Getiri
        666,30 TL
        Vade Sonu Ödeme
        50.666,30 TL

        CEPTETEB

        Faiz Oranı
        %30,00
        Net Getiri
        1.249,32 TL
        Vade Sonu Ödeme
        51.249,32 TL
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            Haberler Ekonomi Bankalarda aniden uçtu barut fıçısı gibi! 32 günlük net kazancı... Kenarda köşede 50.000 TL'si olanlar müjde yaşadınız!
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